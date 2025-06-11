В Австрии полиция нашла предсмертную записку мужчины, открывшего огонь в школе

В Австрии полиция обнаружила предсмертную записку во время обыска в квартире 21-летнего мужчины, устроившего стрельбу в школе в Граце. Правоохранители сообщили, что в ней ничего не говорится о мотивах нападения, пишет УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

В Австрии несколько сотен человек собрались на акцию памяти в центре Граца после того, как во вторник бывший ученик открыл стрельбу в городской гимназии, убив 10 человек и ранив еще больше десятка, после чего покончил с собой.

Мотивы 21-летнего молодого человека, ранее не привлекавшегося к ответственности, пока неизвестны. По словам полиции, для совершения нападения он использовал пистолет и ружье, которыми владел на законных основаниях.

Канцлер Австрии Кристиан Штокер, а также вице-канцлер Андреас Баблер и министр иностранных дел Беате Майнл-Райзингер присутствовали на мессе в соборе Граца.

Меня, как и всех остальных, это очень поразило - сказала жительница Граца Элизабет Шустер.

Она пришла на мессу, чтобы выразить свою солидарность с родственниками погибших и пострадавшими в результате нападения.

Я с ними, я сочувствую им. И я надеюсь, что вместе мы сможем найти способ, чтобы подобное никогда не повторилось - сказала женщина.

В Далласе задержали подозреваемого в стрельбе в школе, в результате которой ранены 4 человека

Что известно о стрельбе в школе

Сообщения о стрельбе в здании гимназии Драйшютценгассе, расположенной в километре от исторического центра Граца, поступили в 10 утра по местному времени. В составе группы первого реагирования был направлен спецназ.

На место происшествия было направлено более 300 правоохранителей, которые помогли эвакуировать учеников из гимназии. На кадрах с места происшествия видно, как ученики выходят из здания в окружении вооруженных полицейских.

Министр внутренних дел Герхард Карнер сообщил, что стрелок был учеником гимназии, но не закончил обучение.

Мотивы 21-летнего молодого человека, застрелившего 10 учеников гимназии и затем покончившего с собой в школьном туалете, устанавливаются. По сообщениям австрийских СМИ, в годы учебы он мог страдать от психологического насилия со стороны других учеников, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

При обыске в квартире также было обнаружено самодельное взрывное устройство.

Один из соседей молодого человека сообщил СМИ, что тот "был абсолютным интровертом, носил большие наушники и рюкзак и никогда не здоровался".

В Австрии объявлен трехдневный траур.

Дополнение

В городе Эребру, что в Швеции, произошла массовая стрельба возле школы Risbergska.

В школе в Виндере, Джорджия, произошла стрельба. По меньшей мере 4 человека погибли, около 30 ранены, подозреваемый задержан.