В Австрии полиция нашла предсмертную записку мужчины, открывшего огонь в школе
Киев • УНН
В Австрии бывший ученик устроил стрельбу в гимназии Граца, убив 10 человек. Полиция обнаружила предсмертную записку, но мотивы нападения остаются неизвестными.
В Австрии полиция обнаружила предсмертную записку во время обыска в квартире 21-летнего мужчины, устроившего стрельбу в школе в Граце. Правоохранители сообщили, что в ней ничего не говорится о мотивах нападения, пишет УНН со ссылкой на Euronews.
Детали
В Австрии несколько сотен человек собрались на акцию памяти в центре Граца после того, как во вторник бывший ученик открыл стрельбу в городской гимназии, убив 10 человек и ранив еще больше десятка, после чего покончил с собой.
Мотивы 21-летнего молодого человека, ранее не привлекавшегося к ответственности, пока неизвестны. По словам полиции, для совершения нападения он использовал пистолет и ружье, которыми владел на законных основаниях.
Канцлер Австрии Кристиан Штокер, а также вице-канцлер Андреас Баблер и министр иностранных дел Беате Майнл-Райзингер присутствовали на мессе в соборе Граца.
Меня, как и всех остальных, это очень поразило
Она пришла на мессу, чтобы выразить свою солидарность с родственниками погибших и пострадавшими в результате нападения.
Я с ними, я сочувствую им. И я надеюсь, что вместе мы сможем найти способ, чтобы подобное никогда не повторилось
В Далласе задержали подозреваемого в стрельбе в школе, в результате которой ранены 4 человека16.04.25, 09:59 • 2849 просмотров
Что известно о стрельбе в школе
Сообщения о стрельбе в здании гимназии Драйшютценгассе, расположенной в километре от исторического центра Граца, поступили в 10 утра по местному времени. В составе группы первого реагирования был направлен спецназ.
На место происшествия было направлено более 300 правоохранителей, которые помогли эвакуировать учеников из гимназии. На кадрах с места происшествия видно, как ученики выходят из здания в окружении вооруженных полицейских.
Министр внутренних дел Герхард Карнер сообщил, что стрелок был учеником гимназии, но не закончил обучение.
Мотивы 21-летнего молодого человека, застрелившего 10 учеников гимназии и затем покончившего с собой в школьном туалете, устанавливаются. По сообщениям австрийских СМИ, в годы учебы он мог страдать от психологического насилия со стороны других учеников, однако официального подтверждения этой информации пока нет.
При обыске в квартире также было обнаружено самодельное взрывное устройство.
Один из соседей молодого человека сообщил СМИ, что тот "был абсолютным интровертом, носил большие наушники и рюкзак и никогда не здоровался".
В Австрии объявлен трехдневный траур.
Дополнение
В городе Эребру, что в Швеции, произошла массовая стрельба возле школы Risbergska.
В школе в Виндере, Джорджия, произошла стрельба. По меньшей мере 4 человека погибли, около 30 ранены, подозреваемый задержан.