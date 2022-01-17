В Альпах лижник на смерть збив п'ятирічну дівчинку
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. На гірськолижному курорті "Флейн" у французьких Альпах лижник на смерть збив п'ятирічну дівчинку з Великої Британії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Sky News.
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Як зазначили, на дівчинку на великій швидкості наїхав 40-річний чоловік, коли вона вчилася кататися на лижах разом з іншими дітьми.
Травмовану дитину гелікоптером доправляли в лікарню, однак вона померла ще в дорозі.
Лижника заарештувала поліція, йому висунули обвинувачення у ненавмисному вбивстві.
Нагадаємо
15 січня у Львівській області під час катання на лижах травмувалося п’ятеро туристів, серед яких четверо дітей.