В горах на Львівщині за добу травмувалося п’ятеро лижників, серед них є діти
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Минулої доби, 15 січня, у Львівській області під час катання на лижах травмувалися п’ятеро туристів, серед яких четверо дітей. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.
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Як зазначили, на горі Тростян травмувалося двоє дітей 2007 та 2013 років народження.
Другий інцидент стався на горі Високий Верх. Там травмувалося двоє туристів-лижників, серед яких дитина 2016 року народження.
На горі Політехнік травмувалася дитина 2007 року народження.
Рятувальники надали потерпілим домедичну допомогу та спустили їх до підніжжя гір, після чого передали медикам для надання подальшої допомоги.
Додамо
Головне управління ДСНС у Львівській області нагадало про правила безпечного катання на гірськолижних трасах:
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- потрібно дотримуватися безпечної швидкості, яка дасть час для додаткового маневру, щоб уникнути зіткнення;
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- не зловживати спиртними напоями під час катання, адже у нетверезому стані час реакції зменшується в рази;
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- одягати захисне спорядження;
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- не з’їжджати з трас.
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Нагадаємо
Рятувальники Івано-Франківської області презентували застосунок для пошуку туристів у горах.