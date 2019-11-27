В аеропорту “Бориспіль” пасажири виявили валізу, з якої стирчали жіночі ноги
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. На багажній стрічці аеропорту “Бориспіль"помітили валізу, з якої стирчали жіночі ноги у чорних туфлях на підборах. Пасажири аеропорту зняли на відео цей дивний багаж, передає УНН.
Виявилось, що так пожартував ілюзіоніст Роман Бондарчук.
“Жіночі ноги на багажній стрічці аеропорту „Бориспіль“. Ні, вам не здалось. Багаж наших пасажирів часом вражає. Сьогодні з 8 ранку, ми отримуємо відео жіночих ніг на багажній стрічці, від пасажирів ранішнього рейсу з Дубай. Ноги, після перевірки, виявились несправжніми, а от емоції працівників та пасажирів більше ніж. Веселим наш ранок зробив ілюзіоніст Roman Bondarchuk. Дякуємо за можливість не забувати про дива навколо нас!” — написали на сторінці аеропорту у Facebook.
Нагадаємо, що в американському аеропорту свинка Лілу заспокоює людей перед польотом.