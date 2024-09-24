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"Уже є перші результати" - Міненерго про переговори щодо розширення місії МАГАТЕ на підстанції

"Уже є перші результати" - Міненерго про переговори щодо розширення місії МАГАТЕ на підстанції

Київ • УНН

 • 23456 перегляди

Україна активно взаємодіє з МАГАТЕ для розширення моніторингової місії на ключові підстанції після атак росії. Заступник міністра енергетики повідомив про перші результати та подякував МАГАТЕ за рішення розширити місію.

Україна активно співпрацює з МАГАТЕ для розширення моніторингової місії на ключові підстанції після нещодавніх цілеспрямованих атак росії. Про це розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

"Ураження росією ядерних обʼєктів створює великий ризик ядерного інциденту і воно матиме глобальні наслідки", - сказав Колісник.

За його словами, атака рф 26 серпня показує, що ворог ціленаправлено бʼє по підстанціям.

Він наголосив, що Україна активно взаємодіє з місією МАГАТЕ для того, щоб міжнародні інспектори розширили моніторингову місію на обʼєкти ключових підстанцій.

Галущенко обговорив з МАГАТЕ розширення моніторингу підстанцій АЕС18.09.24, 15:47 • 15552 перегляди

Уже є перші результати у цьому напрямку, і дуже активно зараз йде взаємодія з відображення інформації серед міжнародних спільноти. Ми вдячні рішенню МАГАТЕ розширити місію

- вказав Колісник.

Нагадаємо

Україна передала МАГАТЕ та міжнародним партнерам інформацію про можливі удари рф по об’єктах ядерної енергетики, що можуть призвести до ядерного інциденту з глобальними наслідками. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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