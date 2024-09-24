"Уже є перші результати" - Міненерго про переговори щодо розширення місії МАГАТЕ на підстанції
Київ • УНН
Україна активно взаємодіє з МАГАТЕ для розширення моніторингової місії на ключові підстанції після атак росії. Заступник міністра енергетики повідомив про перші результати та подякував МАГАТЕ за рішення розширити місію.
Україна активно співпрацює з МАГАТЕ для розширення моніторингової місії на ключові підстанції після нещодавніх цілеспрямованих атак росії. Про це розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону, передає УНН.
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"Ураження росією ядерних обʼєктів створює великий ризик ядерного інциденту і воно матиме глобальні наслідки", - сказав Колісник.
За його словами, атака рф 26 серпня показує, що ворог ціленаправлено бʼє по підстанціям.
Він наголосив, що Україна активно взаємодіє з місією МАГАТЕ для того, щоб міжнародні інспектори розширили моніторингову місію на обʼєкти ключових підстанцій.
Галущенко обговорив з МАГАТЕ розширення моніторингу підстанцій АЕС18.09.24, 15:47 • 15552 перегляди
Уже є перші результати у цьому напрямку, і дуже активно зараз йде взаємодія з відображення інформації серед міжнародних спільноти. Ми вдячні рішенню МАГАТЕ розширити місію
Нагадаємо
Україна передала МАГАТЕ та міжнародним партнерам інформацію про можливі удари рф по об’єктах ядерної енергетики, що можуть призвести до ядерного інциденту з глобальними наслідками.