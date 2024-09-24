«Уже есть первые результаты» - Минэнерго о переговорах по расширению миссии МАГАТЭ на подстанции
Киев • УНН
Украина активно взаимодействует с МАГАТЭ для расширения мониторинговой миссии на ключевые подстанции после атак России. Заместитель министра энергетики сообщил о первых результатах и поблагодарил МАГАТЭ за решение расширить миссию.
Украина активно сотрудничает с МАГАТЭ для расширения мониторинговой миссии на ключевые подстанции после недавних целенаправленных атак России. Об этом рассказал заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
«Поражение Россией ядерных объектов создает большой риск ядерного инцидента и оно будет иметь глобальные последствия», - сказал Колесник.
По его словам, атака рф 26 августа показывает, что враг целенаправленно бьет по подстанциям.
Он отметил, что Украина активно взаимодействует с миссией МАГАТЭ для того, чтобы международные инспекторы расширили мониторинговую миссию на объекты ключевых подстанций.
«Уже есть первые результаты в этом направлении, и очень активно сейчас идет взаимодействие по отображению информации среди международного сообщества. Мы благодарны решению МАГАТЭ расширить миссию», - добавил Колесник.
Напомним,
Украина передала МАГАТЭ и международным партнерам информацию о возможных ударах рф по объектам ядерной энергетики, которые могут привести к ядерному инциденту с глобальными последствиями.