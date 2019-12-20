Уряд до Нового року планує виплатити шахтарям частину заборгованості
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Уряд до Нового року планує виплатити частину заборгованості по заробітній платі перед шахтарями. Для цього було виділено 322 млн гривень. Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук розповів під час години запитань до уряду у ВР, передає кореспондент УНН.
"…заборгованість по зарплаті перед шахтарями. Всі розуміють, що це традиційна наша проблема, що в бюджет це не закладається, як правило. Ми зараз максимально шукаємо кошти, для того, щоб шахтарям до Нового року їх видати. Зараз ми передбачили 322 млн гривень, щоб частину заборгованість покрити, будемо шукати до кінця року більше, але ці кошти точно будуть виплачені. Ми за лічені дні з цим справимося", - зазначив він.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив рішення спрямувати 322,6 мільйонів гривень для виплати зарплат шахтарям.