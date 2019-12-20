Правительство до Нового года планирует выплатить шахтерам часть задолженности

"...задолженность по зарплате перед шахтерами. Все понимают, что это традиционная наша проблема, что в бюджет это не закладывается, как правило. Мы сейчас максимально ищем средства для того, чтобы шахтерам до Нового года их выдать. Сейчас мы предусмотрели 322 млн гривен, чтобы часть задолженность покрыть, будем искать до конца года больше, но эти средства точно будут выплачены. Мы за считанные дни с этим справимся", - отметил он.

Напомним, Кабинет министров Украины принял решение направить 322,6 млн гривен для выплаты зарплат шахтерам.