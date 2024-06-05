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Уряд змінив порядок отримання посвідчення на право роботи з пестицидами

Уряд змінив порядок отримання посвідчення на право роботи з пестицидами

Київ • УНН

 • 23531 перегляди

Уряд вніс зміни в процедуру отримання посвідчення на право роботи з пестицидами, дозволивши юридичним і фізичним особам подавати заявки на навчання і сертифікацію за допомогою єдиної заяви в Державну продовольчо-побутову службу або центри адміністративних послуг.

Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку одержання посвідчення про право роботи з пестицидами. Про прийняття урядом відповідної постанови повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства, передає УНН.

Деталі

Як повідомляється, постанову № 640 уряд прийняв на черговому засіданні. Документ розробило Міністерство аграрної політики та продовольства на виконання закону "Про адміністративну процедуру".

Постановою передбачено:

  • забезпечення права юридичних та фізичних осіб на участь в адміністративному провадженні стосовно одержання посвідчення про право роботи з пестицидами;
  • можливість отримання послуги з проходження навчання з питань безпечного поводження з пестицидами та отримання посвідчення про право роботи з пестицидами за єдиною заявою. Цю заявку можна подати до територіального органу Держпродспоживслужби або центру надання адміністративних послуг.

В Мінагро зазначають, що постанова усуває дублювання термінології законодавства, а її реалізація дозволить регламентувати порядок розгляду та вирішення справ, які пов’язані з отриманням посвідчення на право роботи з пестицидами, а також наблизити цю сферу до європейських стандартів.

Нагадаємо

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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