Уряд змінив порядок отримання посвідчення на право роботи з пестицидами
Київ • УНН
Уряд вніс зміни в процедуру отримання посвідчення на право роботи з пестицидами, дозволивши юридичним і фізичним особам подавати заявки на навчання і сертифікацію за допомогою єдиної заяви в Державну продовольчо-побутову службу або центри адміністративних послуг.
Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку одержання посвідчення про право роботи з пестицидами. Про прийняття урядом відповідної постанови повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства, передає УНН.
Деталі
Як повідомляється, постанову № 640 уряд прийняв на черговому засіданні. Документ розробило Міністерство аграрної політики та продовольства на виконання закону "Про адміністративну процедуру".
Постановою передбачено:
- забезпечення права юридичних та фізичних осіб на участь в адміністративному провадженні стосовно одержання посвідчення про право роботи з пестицидами;
- можливість отримання послуги з проходження навчання з питань безпечного поводження з пестицидами та отримання посвідчення про право роботи з пестицидами за єдиною заявою. Цю заявку можна подати до територіального органу Держпродспоживслужби або центру надання адміністративних послуг.
В Мінагро зазначають, що постанова усуває дублювання термінології законодавства, а її реалізація дозволить регламентувати порядок розгляду та вирішення справ, які пов’язані з отриманням посвідчення на право роботи з пестицидами, а також наблизити цю сферу до європейських стандартів.
Нагадаємо
Цьогорічний урожай зернових та олійних культур прогнозується на рівні близько 74-75 млн тонн, але все буде залежати від погодних умов.
Уряд схвалив Матрицю реформ - план змін, який включає офіційно затверджені рекомендації партнерів04.06.24, 13:45 • 21729 переглядiв