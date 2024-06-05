Правительство изменило порядок получения удостоверения на право работы с пестицидами

Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок получения удостоверения о праве работы с пестицидами. О принятии правительством соответствующего постановления сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия, передает УНН.

Детали

Как сообщается, постановление № 640 правительство приняло на очередном заседании. Документ разработало Министерство аграрной политики и продовольствия во исполнение закона "об административной процедуре".

Постановлением предусмотрено:

обеспечение права юридических и физических лиц на участие в административном производстве относительно получения удостоверения о праве работы с пестицидами;

возможность получения услуги по прохождению обучения по вопросам безопасного обращения с пестицидами и получения удостоверения о праве работы с пестицидами по единому заявлению. Эту заявку можно подать в территориальный орган Госпродпотребслужбы или центр предоставления административных услуг.

В Минагро отмечают, что постановление устраняет дублирование терминологии законодательства, а его реализация позволит регламентировать порядок рассмотрения и решения дел, связанных с получением удостоверения на право работы с пестицидами, а также приблизить эту сферу к европейским стандартам.

Напомним

В этом году урожай зерновых и масличных культур прогнозируется на уровне около 74-75 млн тонн, но все будет зависеть от погодных условий.

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