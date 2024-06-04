Кабинет министров Украины одобрил Матрицу реформ и порядок мониторинга выполнения предоставленных нам международными партнерами рекомендаций и условий. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Правительство одобрило матрицу реформ-план изменений, который включает официально утвержденные рекомендации партнеров. В частности, документы Еврокомиссии, структурные маяки МВФ, План по программе Ukraine Facility, условия Всемирного банка, - написал Шмыгаль в Telegram.

Детали

По его словам, эта матрица была создана при содействии Всемирного банка, а предусмотренные реформы были проанализированы по методологии Центра роста Гарвардского университета.

На 2024 год вместе предусмотрено сделать более 200 реформ. Сформировано около 400 индикаторов их реализации, - заявил Шмыгаль.

Он отметил, что в матрицу реформ заложены важные приоритеты:

Макроэкономические политики-база для восстановления экономики и нашей финансовой устойчивости.

Институциональные изменения, предусматривающие антикоррупционную политику, реформу правоохранительных органов, повышение возможностей государственных и региональных институтов.

Структурные реформы. Это политики, связанные с человеческим капиталом, меры по упрощению торговли и улучшению бизнес-среды. Это реформы в ключевых секторах нашей экономики.

Кроме того, правительство запускает специальный веб-портал, где собраны все индикаторы, содержание реформ, график их выполнения. По словам Шмыгаля, каждый человек в режиме реального времени сможет увидеть, что Украина меняется.

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