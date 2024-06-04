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Уряд схвалив Матрицю реформ - план змін, який включає офіційно затверджені рекомендації партнерів

Уряд схвалив Матрицю реформ - план змін, який включає офіційно затверджені рекомендації партнерів

Київ • УНН

 • 21729 перегляди

Уряд затвердив Матрицю реформ, план, що включає понад 200 реформ і 400 індикаторів їх реалізації на 2024 рік, заснований на рекомендаціях міжнародних партнерів, таких як ЄС, МВФ і Світовий банк.

Кабінет міністрів України схвалив Матрицю реформ та порядок моніторингу виконання наданих нам міжнародними партнерами рекомендацій та умов. Про це повідомив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

Уряд схвалив Матрицю реформ - план змін, який включає офіційно затверджені рекомендації партнерів. Зокрема, документи Єврокомісії, структурні маяки МВФ, План за програмою Ukraine Facility, умови Світового банку,

- написав Шмигаль у Telegram.

Деталі

За його словами, ця матриця була створена за сприяння Світового банку, а передбачені реформи були проаналізовані за методологією Центру зростання Гарвардського університету.

На 2024 рік разом передбачено зробити понад 200 реформ. Сформовано близько 400 індикаторів їх реалізації,

- заявив Шмигаль.

Він зазначив, що у Матрицю реформ закладені важливі пріоритети:

  • Макроекономічні політики — база для відновлення економіки та нашої фінансової стійкості.
  • Інституційні зміни, що передбачають антикорупційну політику, реформу правоохоронних органів, підвищення спроможностей державних та регіональних інституцій.
  • Структурні реформи. Це політики, пов’язані з людським капіталом, заходи щодо спрощення торгівлі та покращення бізнес-середовища. Це реформи у ключових секторах нашої економіки.

Крім того, уряд запускає спеціальний веб-портал, де зібрані всі індикатори, зміст реформ, графік їх виконання. За словами Шмигаля, кожна людина в режимі реального часу зможе побачити, що Україна змінюється.

Які можливості отримає бізнес у межах інвестиційної складової Ukraine Facility від ЄС - відповідь Мінекономіки03.05.24, 17:47 • 20182 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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