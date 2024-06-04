Уряд схвалив Матрицю реформ - план змін, який включає офіційно затверджені рекомендації партнерів
Київ • УНН
Уряд затвердив Матрицю реформ, план, що включає понад 200 реформ і 400 індикаторів їх реалізації на 2024 рік, заснований на рекомендаціях міжнародних партнерів, таких як ЄС, МВФ і Світовий банк.
Кабінет міністрів України схвалив Матрицю реформ та порядок моніторингу виконання наданих нам міжнародними партнерами рекомендацій та умов. Про це повідомив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
Уряд схвалив Матрицю реформ - план змін, який включає офіційно затверджені рекомендації партнерів. Зокрема, документи Єврокомісії, структурні маяки МВФ, План за програмою Ukraine Facility, умови Світового банку,
Деталі
За його словами, ця матриця була створена за сприяння Світового банку, а передбачені реформи були проаналізовані за методологією Центру зростання Гарвардського університету.
На 2024 рік разом передбачено зробити понад 200 реформ. Сформовано близько 400 індикаторів їх реалізації,
Він зазначив, що у Матрицю реформ закладені важливі пріоритети:
- Макроекономічні політики — база для відновлення економіки та нашої фінансової стійкості.
- Інституційні зміни, що передбачають антикорупційну політику, реформу правоохоронних органів, підвищення спроможностей державних та регіональних інституцій.
- Структурні реформи. Це політики, пов’язані з людським капіталом, заходи щодо спрощення торгівлі та покращення бізнес-середовища. Це реформи у ключових секторах нашої економіки.
Крім того, уряд запускає спеціальний веб-портал, де зібрані всі індикатори, зміст реформ, графік їх виконання. За словами Шмигаля, кожна людина в режимі реального часу зможе побачити, що Україна змінюється.
Які можливості отримає бізнес у межах інвестиційної складової Ukraine Facility від ЄС - відповідь Мінекономіки03.05.24, 17:47 • 20182 перегляди