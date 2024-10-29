В Україні жінок-військових забезпечать засобами особистої гігієни та гінекологічними обстеженнями
Київ • УНН
Кабмін затвердив порядок забезпечення військовослужбовців засобами гігієни та медичними оглядами. Жінки отримають гінекологічні, мамологічні обстеження, а чоловіки - урологічні.
Кабінет міністрів України затвердив порядок, яким передбачено забезпечення військовослужбовців-жінок засобами особистої гігієни та гінекологічне, мамологічне обстеження й лікування. Також передбачається мамологічне і урологічне обстеження та лікування для військових чоловіків. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.
Деталі
Мельничук повідомляє, що затверджений порядок передбачає заборону дискримінації військовослужбовців у сфері речового, медичного, психологічного та соціального забезпечення.
Закріплено засади речового, медичного, психологічного та соціального забезпечення військовослужбовців з урахуванням потреб жінок і чоловіків, включаючи забезпечення військовослужбовців-жінок засобами особистої гігієни та засобами індивідуального захисту відповідно до антропометричних даних
Також за його словами, визначено особливості психологічної підтримки та допомоги військовослужбовцям, які зазнали впливу стрес-факторів в екстремальних (бойових) умовах чи постраждали від сексуальних домагань.
Окрім того, Мельничук повідомив, що передбачено гінекологічне, мамологічне обстеження та лікування для військовослужбовців-жінок, а також мамологічне і урологічне обстеження та лікування для військовослужбовців-чоловіків.
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