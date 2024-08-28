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Міжнародні партнери передали для МВС України 1170 жіночих бронежилетів

Міжнародні партнери передали для МВС України 1170 жіночих бронежилетів

Київ • УНН

 • 19946 перегляди

За підтримки Німеччини українські силовики отримали 1170 жіночих бронежилетів. Вони будуть розподілені між Держприкордонслужбою, ДСНС, Нацгвардією та Нацполіцією для покращення захисту жінок-правоохоронців.

У середу, 28 серпня, за підтримки Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні та Глобального фонду реформування сектору безпеки українські правоохоронці отримали 1170 жіночих бронежилетів з балістичними пластинами. Про це пише УНН з посиланням на МВС. 

Деталі

Йдеться про 1170 одиниць, які будуть відправлені на потреби Державної прикордонної служби, ДСНС, Національної гвардії та Національної поліції України.

Сьогодні ми отримуємо 1170 жіночих бронежилетів і вже найближчим часом вони будуть передані до підрозділів Національної поліції, Національної гвардії, ДСНС та Державної прикордонної служби України. Ці бронежилети суттєво покращать службу для жінок, оскільки вони є розроблені саме під жіночу будову тіла. Вони є досить захищеними та будуть використовуватися у підрозділах, які виконують свої функції саме на передовій

- заявила заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко.

Своєю чергою радниця з політичних питань Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні Ліза Гайке зазначила, що передача жіночих бронежилетів – це початок важливого та абсолютно нового напрямку співпраці з МВС.

У Міноборони розповіли про відсоток звернень жінок до центрів рекрутингу04.06.24, 17:26 • 110085 переглядiв

Вона заявила, що наразі українські жінки все більше залучені до безпекових питань, тому їх захист має бути відповідним.

Заступник голови Національної поліції України Геннадій Федорюк розповів, що наразі у відомстві працює майже 25% жінок, які на рівні з чоловіками виконують усі необхідні завдання. Тому важливо забезпечити їх усім необхідним, у тому числі індивідуальними засобами захисту.

Війна докорінно змінила життя усіх українців, в тому числі працівників Національної поліції. Наразі Національна поліція виконує не властиві функції у порівнянні з мирним часом. Це і виконання службових обов’язків на передовій на рівні зі Збройними Силами України, евакуація мирного населення та доставлення гуманітарної допомоги. І сьогодні у Національній поліції працює майже 25% жінок від загальної чисельності особового складу

- резюмував Федорюк.

Нагадаємо

Станом на червень 2024 року в Збройних силах України налічувалось понад 67 000 жінок, з яких 19 000 - працівники, всі інші - військовослужбовці

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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