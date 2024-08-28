Международные партнеры передали для МВД Украины 1170 женских бронежилетов

В среду, 28 августа, при поддержке Посольства Федеративной Республики Германия в Украине и Глобального фонда реформирования сектора безопасности украинские правоохранители получили 1170 женских бронежилетов с баллистическими пластинами. Об этом пишет УНН со ссылкой на МВД.

Детали

Речь идет об 1170 единицах, которые будут отправлены на нужды Государственной пограничной службы, ГСЧС, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины.

Сегодня мы получаем 1170 женских бронежилетов и уже в ближайшее время они будут переданы в подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии, ГСЧС и Государственной пограничной службы Украины. Эти бронежилеты существенно улучшат службу для женщин, поскольку они разработаны именно под женское строение тела. Они являются достаточно защищенными и будут использоваться в подразделениях, которые выполняют свои функции именно на передовой - заявила заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко.



В свою очередь советник по политическим вопросам Посольства Федеративной Республики Германия в Украине Лиза Гайке отметила, что передача женских бронежилетов - это начало важного и совершенно нового направления сотрудничества с МВД.

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Она заявила, что сейчас украинские женщины все больше вовлечены в вопросы безопасности, поэтому их защита должна быть соответствующей.

Заместитель председателя Национальной полиции Украины Геннадий Федорюк рассказал, что сейчас в ведомстве работает почти 25% женщин, которые наравне с мужчинами выполняют все необходимые задачи. Поэтому важно обеспечить их всем необходимым, в том числе индивидуальными средствами защиты.

Война в корне изменила жизнь всех украинцев, в том числе работников Национальной полиции. Сейчас Национальная полиция выполняет несвойственные функции по сравнению с мирным временем. Это и выполнение служебных обязанностей на передовой на уровне с Вооруженными Силами Украины, эвакуация мирного населения и доставка гуманитарной помощи. И сегодня в Национальной полиции работает почти 25% женщин от общей численности личного состава - резюмировал Федорюк.

Напомним,

По состоянию на июнь 2024 года в Вооруженных силах Украины насчитывалось более 67 000 женщин, из которых 19 000 - работники, все остальные - военнослужащие