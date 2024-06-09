Наразі в ЗСУ понад 67 тис. жінок – Міноборони
Київ • УНН
За словами заступника міністра оборони Наталії Калмикової, в даний час у Збройних силах України налічується понад 67 000 жінок, з яких 19 000 - працівники, всі інші - військовослужбовці.
В Збройних силах України наразі понад 67 тис. жінок, з яких 19 тис. це працівники, всі інші - військовослужбовці. Про це повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова в інтервʼю, передає кореспондент УНН.
Чисельність жінок постійно збільшується. Зараз в нас в ЗСУ понад 67 тис. жінок, з яких 19 тис. – це працівники, всі інші це військовослужбовці. Дуже велику роль відіграє бажання української жінки захищати та служити, бажання української жінки керувати артилерією, стріляти, керувати дронами тощо
Проте вона зауважила, що в Україні досі спостерігається проблема з просуванням жінок по службі.
"У нас досі спостерігається проблема з просуванням жінок по службі й ми зараз шукаємо шляхи врегулювати це для того, щоб жінки, які хочуть будувати кар’єру в ЗСУ мали цю можливість", - сказала Калмикова.
Доповнення
Уповноважений представник міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець повідомляв, що майже кожен п’ятий кандидат, який звертається до центру рекрутингу української армії й з яким далі працюють – це жінка.