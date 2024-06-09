Сейчас в ВСУ более 67 тыс. женщин - Минобороны

E Вооруженных силах Украины сейчас более 67 тыс. женщин, из которых 19 тыс. это работники, все остальные - военнослужащие. Об этом сообщила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова в интервью, передает корреспондент УНН.

Численность женщин постоянно увеличивается. Сейчас у нас в ВСУ более 67 тыс. женщин, из которых 19 тыс. – это работники, все остальные это военнослужащие. Очень большую роль играет желание украинской женщины защищать и служить, желание украинской женщины управлять артиллерией, стрелять, управлять дронами и тому подобное - рассказала Калмыкова.

Однако она отметила, что в Украине до сих пор наблюдается проблема с продвижением женщин по службе.

"У нас до сих пор наблюдается проблема с продвижением женщин по службе и мы сейчас ищем пути урегулировать это для того, чтобы женщины, которые хотят строить карьеру в ВСУ имели эту возможность", - сказала Калмыкова.

Дополнение

Уполномоченный представитель министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец сообщал, что почти каждый пятый кандидат, который обращается в центр рекрутинга украинской армии и с которым дальше работают – это женщина.