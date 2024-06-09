Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
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Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
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Сейчас в ВСУ более 67 тыс. женщин - Минобороны
Впервые в истории: Украина поразила Су-57 на аэродроме рф, расположенном почти в 600 км. от фронта - ГУР
Из-за обстрелов РФ Харьковщины один человек погиб, четверо травмировались. Повреждена амбулатория и школа
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На Херсонщине один человек погиб, еще 4 ранены из-за обстрелов российской армии
В Болгарии сегодня стартуют досрочные парламентские и европейские выборы
В Украине ожидают до + 32°С на юге-Укргидрометцентр
Безбарьерное пространство, инклюзия и спорт для военных ветеранов: кипер провел рабочую встречу с общественностью Одесской области
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Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленныхЭксклюзив
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Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора
Сейчас в ВСУ более 67 тыс. женщин - Минобороны
По словам заместителя министра обороны Натальи Калмыковой, в настоящее время в Вооруженных силах Украины насчитывается более 67 000 женщин, из которых 19 000 - работники, все остальные-военнослужащие.
Впервые в истории: Украина поразила Су-57 на аэродроме рф, расположенном почти в 600 км. от фронта - ГУР
Впервые в истории Украина поразила самый современный российский истребитель Су-57 на аэродроме Ахтубинск, расположенном в 589 км от линии фронта.
Из-за обстрелов РФ Харьковщины один человек погиб, четверо травмировались. Повреждена амбулатория и школа
Один человек погиб и четверо получили ранения в результате российского обстрела в Харьковской области, в результате которого были повреждены школа, амбулатория, магазин и котельная.
Die Zeit: в Германии задержали предполагаемого сторонника террористов
Немецкие власти задержали мужчину, подозреваемого в переводе более 1700 долларов террористам "Исламского государства" через криптовалютную биржу в сентябре прошлого года в аэропорту Кельна/Бонна.
На Херсонщине один человек погиб, еще 4 ранены из-за обстрелов российской армии
В Херсонской области в результате российских обстрелов погиб 1 человек и еще 4 получили ранения.
В Болгарии сегодня стартуют досрочные парламентские и европейские выборы
Сегодня в Болгарии одновременно стартуют досрочные парламентские и европейские выборы, на которых для голосования открыто около 13 000 избирательных участков.
В Украине ожидают до + 32°С на юге-Укргидрометцентр
9 июня в Украине ожидается температура до +32°C на юге и юго-востоке, переменная облачность, в отдельных регионах возможны дожди и грозы.
Безбарьерное пространство, инклюзия и спорт для военных ветеранов: кипер провел рабочую встречу с общественностью Одесской области
Председатель Одесской областной государственной администрации во время встречи с общественностью обсудил вопросы, связанные с созданием безбарьерных пространств, инклюзии и спортивных возможностей для ветеранов боевых действий с ограниченными возможностями.
Войска РФ атаковали Покровскую общину Никопольщины
Российские войска атаковали населенный пункт Покровска Никопольского района с помощью беспилотников-камикадзе и артиллерии, нанеся ущерб инфраструктуре и частной собственности.
Финляндия передает Украине последние новинки своей оборонной промышленности
Финляндия передает Украине новейшее вооружение, в том числе то, которое все еще находится в стадии разработки, а также положительные отзывы об использовании финской оборонной продукции в Украине, что поможет в разработке новой финской военной техники.