Правительство утвердило новые стандарты медобеспечения для военных женщин и мужчин

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Кабмин утвердил порядок обеспечения военнослужащих средствами гигиены и медицинскими осмотрами. Женщины получат гинекологические, маммологические обследования, а мужчины - урологические.

Кабинет министров Украины утвердил порядок, которым предусмотрено  обеспечение военнослужащих-женщин средствами личной гигиены и гинекологическое, маммологическое обследование и лечение. Также предусматривается маммологическое и урологическое обследование и лечение для военных мужчин. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Детали

Мельничук сообщает, что утвержденный порядок предусматривает запрет дискриминации военнослужащих в сфере вещевого, медицинского, психологического и социального обеспечения. 

Закреплены основы вещевого, медицинского, психологического и социального обеспечения военнослужащих с учетом потребностей женщин и мужчин, включая обеспечение военнослужащих-женщин средствами личной гигиены и средствами индивидуальной защиты в соответствии с антропометрическими данными

- написал Мельничук. 

Также по его словам, определены особенности психологической поддержки и помощи военнослужащим, которые подверглись воздействию стресс-факторов в экстремальных (боевых) условиях или пострадали от сексуальных домогательств. 

Кроме того, Мельничук сообщил, что предусмотрено гинекологическое, маммологическое обследование и лечение для военнослужащих-женщин, а также маммологическое и урологическое обследование и лечение для военнослужащих-мужчин.

Напомним

Кабмин перераспределил 224,678 млн грн на программу реабилитации военнослужащих в клинике "Феофания". Средства направят на закупку системы однофотонной эмиссионной компьютерной томографии и другие нужды.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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