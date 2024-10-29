Правительство утвердило новые стандарты медобеспечения для военных женщин и мужчин
Киев • УНН
Кабмин утвердил порядок обеспечения военнослужащих средствами гигиены и медицинскими осмотрами. Женщины получат гинекологические, маммологические обследования, а мужчины - урологические.
Кабинет министров Украины утвердил порядок, которым предусмотрено обеспечение военнослужащих-женщин средствами личной гигиены и гинекологическое, маммологическое обследование и лечение. Также предусматривается маммологическое и урологическое обследование и лечение для военных мужчин. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
Детали
Мельничук сообщает, что утвержденный порядок предусматривает запрет дискриминации военнослужащих в сфере вещевого, медицинского, психологического и социального обеспечения.
Закреплены основы вещевого, медицинского, психологического и социального обеспечения военнослужащих с учетом потребностей женщин и мужчин, включая обеспечение военнослужащих-женщин средствами личной гигиены и средствами индивидуальной защиты в соответствии с антропометрическими данными
Также по его словам, определены особенности психологической поддержки и помощи военнослужащим, которые подверглись воздействию стресс-факторов в экстремальных (боевых) условиях или пострадали от сексуальных домогательств.
Кроме того, Мельничук сообщил, что предусмотрено гинекологическое, маммологическое обследование и лечение для военнослужащих-женщин, а также маммологическое и урологическое обследование и лечение для военнослужащих-мужчин.
Напомним
Кабмин перераспределил 224,678 млн грн на программу реабилитации военнослужащих в клинике "Феофания". Средства направят на закупку системы однофотонной эмиссионной компьютерной томографии и другие нужды.
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