Уряд вніс зміни до порядку направлення водіїв для огляду щодо виявлення алкогольного та наркотичного сп’яніння
Київ • УНН
Уряд вніс зміни до порядку направлення водіїв на огляд на стан алкогольного та наркотичного сп'яніння, зробивши обов'язковим підтвердження наявності наркотичних засобів або психотропних речовин лабораторним дослідженням у разі позитивного результату первинного тесту.
Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння. Зокрема, при позитивному результаті тесту обов'язковим є підтвердження наявності наркотичного засобу або психотропної речовини лабораторним дослідженням. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.
Внесено зміни до Порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду,
Деталі
За його словами, передбачено, що огляд водія транспортного засобу в закладі охорони здоров’я проводиться в будь-який час доби із застосуванням спеціальних технічних засобів (законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, які відповідають вимогам законодавства про метрологію та метрологічну діяльність), тестів на вміст наркотичного засобу або психотропної речовини в організмі особи.
При позитивному результаті тесту обов'язковим є підтвердження наявності наркотичного засобу або психотропної речовини лабораторним дослідженням,
Доповнення
Кабінет міністрів України виключив канабіс, його смолу, екстракти й настоянки з переліку особливо небезпечних речовин.