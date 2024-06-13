Правительство внесло изменения в порядок направления водителей для осмотра по выявлению алкогольного и наркотического опьянения
Киев • УНН
Правительство внесло изменения в порядок направления водителей на освидетельствование на состояние алкогольного и наркотического опьянения, сделав обязательным подтверждение наличия наркотических средств или психотропных веществ лабораторным исследованием в случае положительного результата первичного теста.
Кабинет министров Украины внес изменения в порядок направления водителей транспортных средств для проведения осмотра с целью выявления состояния алкогольного, наркотического или иного опьянения. В частности, при положительном результате теста обязательным является подтверждение наличия наркотического средства или психотропного вещества лабораторным исследованием. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
Внесены изменения в Порядок направления водителей транспортных средств для проведения осмотра с целью выявления состояния алкогольного, наркотического или другого опьянения или пребывания под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, и проведения такого осмотра,
Детали
По его словам, предусмотрено, что осмотр водителя транспортного средства в учреждении здравоохранения проводится в любое время суток с применением специальных технических средств (законодательно регулируемых средств измерительной техники, которые отвечают требованиям законодательства о метрологии и метрологической деятельности), тестов на содержание наркотического средства или психотропного вещества в организме лица.
При положительном результате теста обязательным является подтверждение наличия наркотического средства или психотропного вещества лабораторным исследованием,
Дополнение
Кабинет министров Украины исключил каннабис, его смолу, экстракты и настойки из перечня особо опасных веществ.