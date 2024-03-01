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Уряд підтримав законопроєкт з відновлення державної влади в Криму: що він передбачає

Київ • УНН

 • 24289 перегляди

Кабінет міністрів України підтримав законопроект, який створить правові передумови для відновлення роботи органів державної влади та місцевого самоврядування на тимчасово окупованій території Криму.

Уряд підтримав законопроєкт з відновлення державної влади в Криму: що він передбачає

Кабінет міністрів України підтримав законопроєкт, яким пропонується створити правові передумови для відновлення роботи державних органів та органів місцевого самоврядування на тимчасово окупованій території АР Крим. Про це УНН повідомляє з посиланням на Мінреінтеграції.

Деталі

"Сьогодні Кабмін підтримав законопроєкт, яким вносяться зміни до Закону України "Про правовий режим воєнного стану". Ними пропонується створити правові передумови для відновлення роботи державних органів та органів місцевого самоврядування на тимчасово окупованій території АР Крим", - ідеться в повідомленні відомства у соцмережах.

Повідомляється, що у разі схвалення акта парламентом "буде створена можливість під час дії воєнного стану утворити військову адміністрацію АРК та військові адміністрації населених пунктів, визначити порядок призначення до них посадових осіб".

Законопроєктом також передбачено встановити дату (з 27 лютого 2014 року) припинення повноважень органів місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб та державних службовців державних органів, які не були переміщені з ТОТ АР Крим.

Ухвалення проєкту закону, як очікується, створить умови для повноцінної інтеграції Криму в систему публічного урядування України після деокупації півострова.

Україна має боротися за повне відновлення сили міжнародного права щодо Криму - Зеленський26.02.24, 13:48 • 25090 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
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