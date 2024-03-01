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Правительство поддержало законопроект по восстановлению государственной власти в Крыму: что он предусматривает

Правительство поддержало законопроект по восстановлению государственной власти в Крыму: что он предусматривает

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 13:09  •  8656 просмотра

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Кабинет министров Украины поддержал законопроект, который создаст правовые предпосылки для возобновления работы органов государственной власти и местного самоуправления на временно оккупированной территории Крыма.

Кабинет министров Украины поддержал законопроект, которым предлагается создать правовые предпосылки для восстановления работы государственных органов и органов местного самоуправления на временно оккупированной территории АР Крым. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минреинтеграции.

Детали

"Сегодня Кабмин поддержал законопроект, которым вносятся изменения в Закон Украины "О правовом режиме военного положения". Ими предлагается создать правовые предпосылки для восстановления работы государственных органов и органов местного самоуправления на временно оккупированной территории АР Крым", - говорится в сообщении ведомства в соцсетях.

Сообщается, что в случае одобрения акта парламентом "будет создана возможность во время действия военного положения создать военную администрацию АРК и военные администрации населенных пунктов, определить порядок назначения в них должностных лиц".

Законопроектом также предусмотрено установить дату (с 27 февраля 2014 года) прекращения полномочий органов местного самоуправления, их должностных лиц и государственных служащих государственных органов, которые не были перемещены с ВОТ АР Крым.

Принятие проекта закона, как ожидается, создаст условия для полноценной интеграции Крыма в систему публичного управления Украины после деоккупации полуострова.

Украина должна бороться за полное восстановление силы международного права в отношении Крыма - Зеленский26 февраля 2024, 11:48 • 22703 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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