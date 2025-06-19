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Уряд передав громадам повноваження зі створення прийомних сімей

Київ • УНН

 • 824 перегляди

Уряд змінив порядок створення та функціонування прийомних сімей і ДБСТ, передавши повноваження з райдержадміністрацій до громад. Це дозволить надавати соціальні послуги ближче до людей.

Уряд передав громадам повноваження зі створення прийомних сімей

Уряд ухвалив зміни до порядку створення і функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ), передавши відповідні повноваження з райдержадміністрацій до громад. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство соціальної політики.

Деталі

Відтепер рішення про створення прийомних сімей і ДБСТ ухвалюватимуть виконавчі комітети сільських і селищних рад. Це дозволить проводити роботу з дітьми й родинами безпосередньо на місцях, що відповідає принципу наближення соціальних послуг до людей.

Порядок передачі функцій (упродовж 60 днів після набуття чинності постановою):

  • райдержадміністрації передають громадам документи про функціонування прийомних сімей і ДБСТ, а також копії рішень про припинення їх діяльності;
    • громади мають ухвалити рішення про подальше функціонування сімей і укласти відповідні договори;
      • прийомні батьки або батьки-вихователі подають: до РДА – заяву про припинення функціонування сім’ї чи ДБСТ, до виконкому громади – заяву про продовження функціонування на її території.

        Якщо житлова площа кандидатів у батьки-вихователі не відповідає вимогам, орган, який приймає рішення про створення ДБСТ, зобов’язаний одночасно ухвалити рішення про позачергове забезпечення житлом.

        Необхідно подати заяву про потребу в житлі. Термін надання житла – не більше 6 місяців з моменту створення дитячого будинку сімейного типу.

        Прийомні родини в орендованому житлі:

        1. У воєнний час ДБСТ можуть функціонувати в орендованому житлі за договором на 3 роки (замість 5).
          1. Прийомні сім’ї також можуть створюватися в орендованому житлі за аналогічних умов.
            1. При ухваленні рішення обов’язково оцінюється фінансова спроможність родини сплачувати оренду.

              Вимоги до розміщення дітей з інших регіонів:

              • якщо у громаді немає дітей для влаштування, родини можуть звертатися за направленням до служб у справах дітей своєї або інших областей, а також до Державної служби у справах дітей;
                • потрібні довідки від двох служб – за місцем розташування сім’ї та за місцем обліку дитини;
                  • евакуйовану дитину дозволено влаштувати до сім’ї у регіоні її фактичного перебування.

                    Співпраця між громадами

                    Якщо дитину влаштовують із іншої громади, можливе укладання міжмуніципального договору про спільне забезпечення житлом, медичними, реабілітаційними та іншими послугами, необхідними для дитини та родини.

                    Доповнення

                    За даними Міністерства соціальної політики, у 2024 році державна субвенція на житло для прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу розподілена на понад 120 сімей, з яких 50 – новостворені.

                    Нагадаємо

                    В Україні держава реалізує програму забезпечення житлом великих прийомних сімей. У 2025 році Мінсоцполітики виділило 833 млн грн на придбання житла для понад 700 родин.

                    Субсидії для дитячих будинків та багатодітних сімей: нові правила13.06.25, 15:32 • 2300 переглядiв

                    Андрій Кулик

                    Андрій Кулик

                    СуспільствоОсвіта
                    Міністерство соціальної політики України
                    Україна
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