Правительство передало общинам полномочия по созданию приемных семей

Правительство приняло изменения в порядок создания и функционирования приемных семей и детских домов семейного типа (ДДСТ), передав соответствующие полномочия из райгосадминистраций в громады. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство социальной политики.

Детали

Отныне решения о создании приемных семей и ДДСТ будут принимать исполнительные комитеты сельских и поселковых советов. Это позволит проводить работу с детьми и семьями непосредственно на местах, что соответствует принципу приближения социальных услуг к людям.

Порядок передачи функций (в течение 60 дней после вступления в силу постановления):

райгосадминистрации передают громадам документы о функционировании приемных семей и ДДСТ, а также копии решений о прекращении их деятельности;

громады должны принять решение о дальнейшем функционировании семей и заключить соответствующие договоры;

приемные родители или родители-воспитатели подают: в РГА – заявление о прекращении функционирования семьи или ДДСТ, в исполком громады – заявление о продолжении функционирования на ее территории.

Если жилая площадь кандидатов в родители-воспитатели не соответствует требованиям, орган, принимающий решение о создании ДДСТ, обязан одновременно принять решение о внеочередном обеспечении жильем.

Необходимо подать заявление о потребности в жилье. Срок предоставления жилья – не более 6 месяцев с момента создания детского дома семейного типа.

Приемные семьи в арендованном жилье:

В военное время ДДСТ могут функционировать в арендованном жилье по договору на 3 года (вместо 5). Приемные семьи также могут создаваться в арендованном жилье на аналогичных условиях. При принятии решения обязательно оценивается финансовая состоятельность семьи платить аренду.

Требования к размещению детей из других регионов:

если в громаде нет детей для устройства, семьи могут обращаться за направлением в службы по делам детей своей или других областей, а также в Государственную службу по делам детей;

нужны справки от двух служб – по месту расположения семьи и по месту учета ребенка;

эвакуированного ребенка разрешено устроить в семью в регионе его фактического пребывания.

Сотрудничество между громадами

Если ребенка устраивают из другой громады, возможно заключение межмуниципального договора о совместном обеспечении жильем, медицинскими, реабилитационными и другими услугами, необходимыми для ребенка и семьи.

Дополнения

По данным Министерства социальной политики, в 2024 году государственная субвенция на жилье для приемных семей и детских домов семейного типа распределена на более чем 120 семей, из которых 50 – вновь созданные.

Напомним

В Украине государство реализует программу обеспечения жильем больших приемных семей. В 2025 году Минсоцполитики выделило 833 млн грн на приобретение жилья для более чем 700 семей.

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