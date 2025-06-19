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Правительство передало общинам полномочия по созданию приемных семей

Киев • УНН

 • 684 просмотра

Правительство изменило порядок создания и функционирования приемных семей и ДБСТ, передав полномочия от райгосадминистраций общинам. Это позволит предоставлять социальные услуги ближе к людям.

Правительство передало общинам полномочия по созданию приемных семей

Правительство приняло изменения в порядок создания и функционирования приемных семей и детских домов семейного типа (ДДСТ), передав соответствующие полномочия из райгосадминистраций в громады. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство социальной политики.

Детали

Отныне решения о создании приемных семей и ДДСТ будут принимать исполнительные комитеты сельских и поселковых советов. Это позволит проводить работу с детьми и семьями непосредственно на местах, что соответствует принципу приближения социальных услуг к людям.

Порядок передачи функций (в течение 60 дней после вступления в силу постановления):

  • райгосадминистрации передают громадам документы о функционировании приемных семей и ДДСТ, а также копии решений о прекращении их деятельности;
    • громады должны принять решение о дальнейшем функционировании семей и заключить соответствующие договоры;
      • приемные родители или родители-воспитатели подают: в РГА – заявление о прекращении функционирования семьи или ДДСТ, в исполком громады – заявление о продолжении функционирования на ее территории.

        Если жилая площадь кандидатов в родители-воспитатели не соответствует требованиям, орган, принимающий решение о создании ДДСТ, обязан одновременно принять решение о внеочередном обеспечении жильем.

        Необходимо подать заявление о потребности в жилье. Срок предоставления жилья – не более 6 месяцев с момента создания детского дома семейного типа.

        Приемные семьи в арендованном жилье:

        1. В военное время ДДСТ могут функционировать в арендованном жилье по договору на 3 года (вместо 5).
          1. Приемные семьи также могут создаваться в арендованном жилье на аналогичных условиях.
            1. При принятии решения обязательно оценивается финансовая состоятельность семьи платить аренду.

              Требования к размещению детей из других регионов:

              • если в громаде нет детей для устройства, семьи могут обращаться за направлением в службы по делам детей своей или других областей, а также в Государственную службу по делам детей;
                • нужны справки от двух служб – по месту расположения семьи и по месту учета ребенка;
                  • эвакуированного ребенка разрешено устроить в семью в регионе его фактического пребывания.

                    Сотрудничество между громадами

                    Если ребенка устраивают из другой громады, возможно заключение межмуниципального договора о совместном обеспечении жильем, медицинскими, реабилитационными и другими услугами, необходимыми для ребенка и семьи.

                    Дополнения

                    По данным Министерства социальной политики, в 2024 году государственная субвенция на жилье для приемных семей и детских домов семейного типа распределена на более чем 120 семей, из которых 50 – вновь созданные.

                    Напомним

                    В Украине государство реализует программу обеспечения жильем больших приемных семей. В 2025 году Минсоцполитики выделило 833 млн грн на приобретение жилья для более чем 700 семей.

                    Субсидии для детских домов и многодетных семей: новые правила13.06.25, 15:32 • 2300 просмотров

                    Андрей Кулик

                    Андрей Кулик

                    ОбществоОбразование
                    Министерство социальной политики Украины
                    Украина
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