Понад 700 великих прийомних сімей планують забезпечити житлом до 2029 року

Згідно з урядовою програмою, до 2029 року понад 700 великих прийомних сімей планується забезпечити житлом. Про це повідомляють УНН з посиланням на Міністерство соціальної політики України.

Згідно з державною програмою, у місцевих громадах триває купівля будинків для великих прийомних сімей (дитячих будинків сімейного типу). На таке житло для понад 700 сімей, у 2025 році Міністерство соціальної політики виділило 833 млн грн коштів субвенції з державного бюджету, інформує Мінсоцполітики.

Житло для великих прийомних сімей — не просто перша необхідність, це важливий чинник збільшення кількості дітей, які живуть в родинному теплі. Тому Мінсоцполітики спрямовує субвенцію місцевим бюджетам на придбання комфортних будинків достатньої площі. До 2029 року передбачається забезпечення житлом понад 700 таких сімей