Понад 700 великих прийомних сімей планують забезпечити житлом до 2029 року

$41.640.02
47.430.08
ukenru
Перша частина обміну полоненими між росією та Україною очікується 7 та 8 червня - Зеленський
13:08 • 5148 перегляди

Перша частина обміну полоненими між росією та Україною очікується 7 та 8 червня - Зеленський

Ексклюзив
13:05 • 12382 перегляди

Субсидія на оренду житла для переселенців: який середній розмір та як оформити

12:45 • 10966 перегляди

Єврокомісія пропонує ще на рік продовжити захист для українців, які тікають від війни - фон дер Ляйєн

Ексклюзив
11:35 • 15935 перегляди

Реформі бути чи не бути? Очільниця АРМА боїться змін, які можуть загрожувати її посаді - експерт

Ексклюзив
10:14 • 28027 перегляди

Проходження ВЛК до 5 червня: що потрібно знати "обмежено придатним"

Ексклюзив
09:02 • 34523 перегляди

Обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних пропустив 22 судових засідання у своїй справі - ВАКС

Ексклюзив
4 червня, 08:02 • 36416 перегляди

Боргова спіраль. Фінтехекспертка пояснила, чим небезпечні швидкі кредити

Ексклюзив
4 червня, 06:24 • 83279 перегляди

Україна готується до змін у торгівлі з Євросоюзом: що буде після 6 червня

Ексклюзив
4 червня, 05:30 • 39419 перегляди

Стоматологиня розвінчала міфи про карієс та назвала дієві методи профілактики

3 червня, 18:45 • 43109 перегляди

Єрмак обговорив з Віткоффом переговори з рф та запросив в Україну "побачити ситуацію"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3м/с
40%
752мм
Популярнi новини

Очільник Пентагону вперше пропустить "Рамштайн" - AP

4 червня, 05:11 • 48689 перегляди

17-річну зірку TikTok вбили у Пакистані після "відмов" чоловікові

4 червня, 06:53 • 42113 перегляди

Як розпочиналася унікальна підготовка до спецоперації "Павутина"

08:26 • 30888 перегляди

Суми майже годину атакували ворожі дрони: що відомо про наслідки

09:45 • 20718 перегляди

Українська розвідка отримала доступ до критично важливих даних російського виробника стратегічної авіації

10:53 • 21223 перегляди
Публікації

Україна може посилити боротьбу з "сірою" електронікою завдяки міжнародним цифровим інструментам

12:57 • 9688 перегляди

Україна готується до змін у торгівлі з Євросоюзом: що буде після 6 червня
Ексклюзив

4 червня, 06:24 • 83279 перегляди

Лінгвістичні маніпуляції підкорюють споживачів: сертифікат, гарантія, офіційність… А ви перевіряли, що стоїть за цими словами?

3 червня, 14:43 • 124921 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

3 червня, 12:52 • 213316 перегляди

Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу

3 червня, 11:55 • 253597 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Олексій Гончаренко

Ярослав Железняк

Володимир Зеленський

Олексій Чернишов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Брюссель

Реклама
УНН Lite

У Нідерландах бабуїни у зоопарку наробили селфі на телефон, який відвідувачка випадково впустила у вольєр

11:54 • 11461 перегляди

CD Projekt RED показала перші трейлери гри "Відьмак 4"

3 червня, 14:36 • 67579 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

3 червня, 12:52 • 213316 перегляди

Кемерон після "Аватару" екранізує роман "Дияволи" - про демонів, відьом та апокаліптичних монстрів

3 червня, 07:52 • 140309 перегляди

Білий дім показав новий офіційний портрет Трампа з дуже показовими деталями

3 червня, 07:15 • 141758 перегляди
Актуальне

Financial Times

Bild

DJI Mavic

Безпілотний літальний апарат

The New York Times

Понад 700 великих прийомних сімей планують забезпечити житлом до 2029 року

Київ • УНН

 • 378 перегляди

В Україні триває програма забезпечення житлом великих прийомних сімей. У 2025 році Мінсоцполітики виділило 833 млн грн на придбання житла для понад 700 родин.

Понад 700 великих прийомних сімей планують забезпечити житлом до 2029 року

Згідно з урядовою програмою, до 2029 року понад 700 великих прийомних сімей планується забезпечити житлом. Про це повідомляють УНН з посиланням на Міністерство соціальної політики України.

Деталі

Згідно з державною програмою, у місцевих громадах триває купівля будинків для великих прийомних сімей (дитячих будинків сімейного типу). На таке житло для понад 700 сімей, у 2025 році Міністерство соціальної політики виділило 833 млн грн коштів субвенції з державного бюджету, інформує Мінсоцполітики.

Житло для великих прийомних сімей — не просто перша необхідність, це важливий чинник збільшення кількості дітей, які живуть в родинному теплі. Тому Мінсоцполітики спрямовує субвенцію місцевим бюджетам на придбання комфортних будинків достатньої площі. До 2029 року передбачається забезпечення житлом понад 700 таких сімей

– зазначила Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Нагадаємо

У травні Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про порядок призначення житлових субсидій, розширивши можливості їх отримання для дитячих будинків сімейного типу, прийомних та багатодітних сімей. Субсидії можуть надаватися навіть за наявності депозитів у дітей чи придбаного майна, якщо воно використовується для забезпечення потреб дитини

Андрій Кулик

Андрій Кулик

СуспільствоНерухомість
Міністерство соціальної політики України
Україна
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9