Понад 700 великих прийомних сімей планують забезпечити житлом до 2029 року
Київ • УНН
В Україні триває програма забезпечення житлом великих прийомних сімей. У 2025 році Мінсоцполітики виділило 833 млн грн на придбання житла для понад 700 родин.
Згідно з урядовою програмою, до 2029 року понад 700 великих прийомних сімей планується забезпечити житлом. Про це повідомляють УНН з посиланням на Міністерство соціальної політики України.
Деталі
Згідно з державною програмою, у місцевих громадах триває купівля будинків для великих прийомних сімей (дитячих будинків сімейного типу). На таке житло для понад 700 сімей, у 2025 році Міністерство соціальної політики виділило 833 млн грн коштів субвенції з державного бюджету, інформує Мінсоцполітики.
Житло для великих прийомних сімей — не просто перша необхідність, це важливий чинник збільшення кількості дітей, які живуть в родинному теплі. Тому Мінсоцполітики спрямовує субвенцію місцевим бюджетам на придбання комфортних будинків достатньої площі. До 2029 року передбачається забезпечення житлом понад 700 таких сімей
Нагадаємо
У травні Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про порядок призначення житлових субсидій, розширивши можливості їх отримання для дитячих будинків сімейного типу, прийомних та багатодітних сімей. Субсидії можуть надаватися навіть за наявності депозитів у дітей чи придбаного майна, якщо воно використовується для забезпечення потреб дитини