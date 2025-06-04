Более 700 больших приемных семей планируют обеспечить жильем до 2029 года

$41.640.02
47.430.08
ukenru
Украина потеряла гражданскую авиацию в довоенном виде: отрасль оказалась на грани исчезновения
Эксклюзив
14:12 • 142 просмотра

Украина потеряла гражданскую авиацию в довоенном виде: отрасль оказалась на грани исчезновения

13:08 • 5572 просмотра

Первая часть обмена пленными между россией и Украиной ожидается 7 и 8 июня - Зеленский

Эксклюзив
13:05 • 12617 просмотра

Субсидия на аренду жилья для переселенцев: какой средний размер и как оформить

12:45 • 11160 просмотра

Еврокомиссия предлагает еще на год продлить защиту для украинцев, бегущих от войны, - фон дер Ляйен

Эксклюзив
11:35 • 16105 просмотра

Реформе быть или не быть? Глава АРМА боится изменений, которые могут угрожать ее должности - эксперт

Эксклюзив
10:14 • 28117 просмотра

Прохождение ВВК до 5 июня: что нужно знать "ограниченно годным"

Эксклюзив
09:02 • 34574 просмотра

Обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых пропустил 22 судебных заседания по своему делу - ВАКС

Эксклюзив
4 июня, 08:02 • 36431 просмотра

Долговая спираль. Финтехэксперт объяснила, чем опасны быстрые кредиты

Эксклюзив
4 июня, 06:24 • 83423 просмотра

Украина готовится к изменениям в торговле с Евросоюзом: что будет после 6 июня

Эксклюзив
4 июня, 05:30 • 39425 просмотра

Стоматолог развеяла мифы о кариесе и назвала действенные методы профилактики

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3м/с
40%
752мм
Популярные новости

Глава Пентагона впервые пропустит "Рамштайн" - AP

4 июня, 05:11 • 48689 просмотра

17-летнюю звезду TikTok убили в Пакистане после "отказов" мужчине

4 июня, 06:53 • 42114 просмотра

Как начиналась уникальная подготовка к спецоперации "Паутина"

08:26 • 30890 просмотра

Сумы почти час атаковали вражеские дроны: что известно о последствиях

09:45 • 20721 просмотра

Украинская разведка получила доступ к критически важным данным российского производителя стратегической авиации

10:53 • 21226 просмотра
публикации

Украина может усилить борьбу с "серой" электроникой благодаря международным цифровым инструментам

12:57 • 9998 просмотра

Украина готовится к изменениям в торговле с Евросоюзом: что будет после 6 июня
Эксклюзив

4 июня, 06:24 • 83423 просмотра

Лингвистические манипуляции покоряют потребителей: сертификат, гарантия, официальность… А вы проверяли, что стоит за этими словами?

3 июня, 14:43 • 125045 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 213455 просмотра

От советского наследия к стандартам НАТО: Украина ищет решения для обслуживания техники со всего мира

3 июня, 11:55 • 253715 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Алексей Гончаренко

Ярослав Железняк

Владимир Зеленский

Алексей Чернышов

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Киев

Германия

Брюссель

Реклама
УНН Lite

В Нидерландах бабуины в зоопарке сделали селфи на телефон, который посетительница случайно уронила в вольер

11:54 • 11491 просмотра

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

3 июня, 14:36 • 67608 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 213455 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

3 июня, 07:52 • 140328 просмотра

Белый дом показал новый официальный портрет Трампа с очень показательными деталями

3 июня, 07:15 • 141773 просмотра
Актуальное

Financial Times

Бильд

DJI Mavic

Беспилотный летательный аппарат

Нью-Йорк Таймс

Более 700 больших приемных семей планируют обеспечить жильем до 2029 года

Киев • УНН

 • 300 просмотра

В Украине продолжается программа обеспечения жильем больших приемных семей. В 2025 году Минсоцполитики выделило 833 млн грн на приобретение жилья для более 700 семей.

Более 700 больших приемных семей планируют обеспечить жильем до 2029 года

Согласно правительственной программе, до 2029 года более 700 крупных приемных семей планируется обеспечить жильем. Об этом сообщают УНН со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.

Детали

Согласно государственной программе, в местных общинах продолжается покупка домов для больших приемных семей (детских домов семейного типа). На такое жилье для более 700 семей, в 2025 году Министерство социальной политики выделило 833 млн грн средств субвенции из государственного бюджета, информирует Минсоцполитики.

Жилье для больших приемных семей – не просто первая необходимость, это важный фактор увеличения количества детей, живущих в семейном тепле. Поэтому Минсоцполитики направляет субвенцию местным бюджетам на приобретение комфортных домов достаточной площади. До 2029 года предусматривается обеспечение жильем более 700 таких семей

– отметила Министр социальной политики Оксана Жолнович.

Напомним

В мае Кабинет министров внес изменения в Положение о порядке назначения жилищных субсидий, расширив возможности их получения для детских домов семейного типа, приемных и многодетных семей. Субсидии могут предоставляться даже при наличии депозитов у детей или приобретенного имущества, если оно используется для обеспечения потребностей ребенка

Андрей Кулик

Андрей Кулик

ОбществоНедвижимость
Министерство социальной политики Украины
Украина
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9