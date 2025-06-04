Более 700 больших приемных семей планируют обеспечить жильем до 2029 года
Киев • УНН
В Украине продолжается программа обеспечения жильем больших приемных семей. В 2025 году Минсоцполитики выделило 833 млн грн на приобретение жилья для более 700 семей.
Согласно правительственной программе, до 2029 года более 700 крупных приемных семей планируется обеспечить жильем. Об этом сообщают УНН со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.
Детали
Согласно государственной программе, в местных общинах продолжается покупка домов для больших приемных семей (детских домов семейного типа). На такое жилье для более 700 семей, в 2025 году Министерство социальной политики выделило 833 млн грн средств субвенции из государственного бюджета, информирует Минсоцполитики.
Жилье для больших приемных семей – не просто первая необходимость, это важный фактор увеличения количества детей, живущих в семейном тепле. Поэтому Минсоцполитики направляет субвенцию местным бюджетам на приобретение комфортных домов достаточной площади. До 2029 года предусматривается обеспечение жильем более 700 таких семей
Напомним
В мае Кабинет министров внес изменения в Положение о порядке назначения жилищных субсидий, расширив возможности их получения для детских домов семейного типа, приемных и многодетных семей. Субсидии могут предоставляться даже при наличии депозитов у детей или приобретенного имущества, если оно используется для обеспечения потребностей ребенка