"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд на весняні канікули
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У зв’язку з підвищенням попиту на подорожі в період шкільних канікул Укрзалізниця призначила додатковий поїзд №231 Дніпро – Івано-Франківськ та збільшила періодичність курсування ще двох цілорічних поїздів – № 63/64 Дніпро – Одеса та №136 Одеса – Чернівці. Про це УНН повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".
Так, поїзд № 231 Дніпро – Івано-Франківськ відправиться з Дніпра 25 березня о 17:31 та прибуде до Івано-Франківська наступного дня о 13:06. Зворотно з Івано-Франківська 26 березня о 15:42 та прибуде до Дніпра об 11:21. У складі поїзда курсуватимуть плацкартні, купейні та вагони класу люкс. Поїзд робитиме зупинки, зокрема, у Львові, Здолбунові, Шепетівці, Бердичеві, Козятині, Знам’янці.
Раніше Укрзалізниця відкрила продаж квитків на додатковий поїзд № 207/239 Київ – Ужгород, відправленням із Києва 24, 31 березня, із Ужгорода 26 березня та 1 квітня, та на поїзд № 235 Харків – Ужгород, відправленням із Харкова 24 та 31 березня, з Ужгорода – 26 березня та 2 квітня.
У додаткові рейси поїзд № 63/64 Дніпро – Одеса відправиться з Дніпра 31 березня та зворотно з Одеси 1 квітня, а поїзд № 136 Одеса – Чернівці відправиться з Одеси 24, 26 березня та 2 квітня, із Чернівців 25, 27, 31 березня.
Також в "Укрзалізниці" нагадали про призначення в березні-квітні додаткових рейсів швидкісних поїздів Інтерсіті +№728/727 Київ – Харків – Київта №736/735 Київ – Запоріжжя – Київ.