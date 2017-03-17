"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд на весенние каникулы

Так, поезд №231 Днепр - Ивано-Франковск отправится из Днепра 25 марта в 17:31 и прибудет в Ивано-Франковск на следующий день в 13:06. Обратно из Ивано-Франковска 26 марта в 15:42 и прибудет в Днепр в 11:21. В составе поезда будут курсировать плацкартные, купейные и вагоны класса люкс. Поезд будет делать остановки, в частности, во Львове, Здолбунове, Шепетовке, Бердичеве, Казатине, Знаменке.

Ранее Укрзализныця открыла продажу билетов на дополнительный поезд № 207/239 Киев - Ужгород отправлением из Киева 24, 31 марта, из Ужгорода 26 марта и 1 апреля, и на поезд № 235 Харьков - Ужгород отправлением из Харькова 24 и 31 марта, из Ужгорода - 26 марта и 2 апреля.

В дополнительные рейсы поезд № 63/64 Днепр - Одесса отправится из Днепра 31 марта и обратно из Одессы 1 апреля, а поезд № 136 Одесса - Черновцы отправится из Одессы 24, 26 марта и 2 апреля, из Черновцов 25, 27, 31 марта.

Также в "Укрзализныце" напомнили о назначении в марте-апреле дополнительных рейсов скоростных поездов Интерсити+ №728/727 Киев - Харьков - Киев и №736/735 Киев - Запорожье - Киев.







