Україну накрила магнітна буря

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Астрономи прогнозують 31 січня магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1.  Про це повідомляє УНН з посиланням на Лабораторію рентгенівської астрономії Сонця.

"31 січня будуть фіксуватися магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1", - сказано у повідомлені. 

Відповідно до стандартної шкали NOAA (Національна атмосферна адміністрація США), бурі класу 1 здатні впливати на енергетичні системи - слабкі флуктуації в енергетичних системах, на космічні апарати - невеликий вплив на системи управління космічними апаратами, на наземні системи - полярні сяйва видно на високих широтах (до 60 градусів), на початок міграцій тварин.

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За даними фахівців, найбільші магнітні бурі 2018 року було зареєстровано минулої весни, 18-19 березня, 20 квітня і 5-6 травня 2018 року, коли індекс геомагнітної активності досягав значення 6, що відповідає бурі рівня 2 за максимально можливій п'ятибальній шкалі. Всі інші події минулого року, включаючи і магнітну бурю 18 червня, відносяться до мінімального рівня 1.

Крім того 11 вересня на Землі спостерігалася одна з найбільших магнітних бурь минулого року.

Нагадаємо, вчені заявили про зміну орбіти Землі.

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