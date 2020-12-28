Українці визнали Путіна "Викрадачем Різдва – 2020"

"Відповідаючи на запитання "Хто із іноземних лідерів найбільше підходить на роль "Викрадача Різдва" цього року?", 28% опитаних назвали Володимира Путіна, 8% – Дональда Трампа, 7% – Олександра Лукашенка, 6% – Джорджа Сороса і близько 3% – Ким Чен Ина і Сі Цзинпіня. 14% сказали, що нікого з перелічених не можна назвати "Викрадачем Різдва", а 29% – завагалися із відповіддю. Цікаво, що першість Путіна у ролі "Викрадача Різдва" визнали в усіх регіонах України, крім Сходу: там він перше місце розділив із Дональдом Трампом і Джорджем Соросом", - свідчать результати опитування.

Опитування проведене з 5 до 13 грудня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей, здійснене методом особистого інтерв'ю face-to-face.

У рамках дослідження було проведено 2004 інтерв’ю з респондентами, які проживають у 131 населеному пункті України, вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3%.

Як повідомляв УНН, за результатами іншого опитування, українці найбільше серед світових лідерів довіряють канцлеру Німеччини Ангелі Меркель.