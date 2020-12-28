Українці визнали Путіна "Викрадачем Різдва – 2020"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Більшість українців вважають, що президент Росії Володимир Путін найбільше підходить на роль "Викрадача Різдва" цього року. Про це свідчать дані загальнонаціонального опитування Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), передає УНН.
"Відповідаючи на запитання "Хто із іноземних лідерів найбільше підходить на роль "Викрадача Різдва" цього року?", 28% опитаних назвали Володимира Путіна, 8% – Дональда Трампа, 7% – Олександра Лукашенка, 6% – Джорджа Сороса і близько 3% – Ким Чен Ина і Сі Цзинпіня. 14% сказали, що нікого з перелічених не можна назвати "Викрадачем Різдва", а 29% – завагалися із відповіддю. Цікаво, що першість Путіна у ролі "Викрадача Різдва" визнали в усіх регіонах України, крім Сходу: там він перше місце розділив із Дональдом Трампом і Джорджем Соросом", - свідчать результати опитування.
Опитування проведене з 5 до 13 грудня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей, здійснене методом особистого інтерв'ю face-to-face.
У рамках дослідження було проведено 2004 інтерв’ю з респондентами, які проживають у 131 населеному пункті України, вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3%.
Як повідомляв УНН, за результатами іншого опитування, українці найбільше серед світових лідерів довіряють канцлеру Німеччини Ангелі Меркель.