Український гросмейстер тріумфував на шаховому турнірі в Італії

Бернадський набрав 7 очок (+5-0=4) і одноосібно посів перше місце на турнірі, що відбувся в італійському Бассано-дель-Граппа.

Наш земляк на пів бали випередив п'ятьох опонентів із США, Індії, Нідерландів та Італії.

Варто відзначити, що змагання проводилися по швейцарській системі. Турнірі продовжувався 9 турів, а участь у ньому взяли 58 учасників.