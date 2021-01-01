Український гросмейстер тріумфував на шаховому турнірі в Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Гросмейстер Віталій Бернадський із Чернівців вийшов переможцем із турніру "5th International Chess Festival Vergani Cup", передає УНН з посиланням на "chess-results.com".
Бернадський набрав 7 очок (+5-0=4) і одноосібно посів перше місце на турнірі, що відбувся в італійському Бассано-дель-Граппа.
Наш земляк на пів бали випередив п'ятьох опонентів із США, Індії, Нідерландів та Італії.
Варто відзначити, що змагання проводилися по швейцарській системі. Турнірі продовжувався 9 турів, а участь у ньому взяли 58 учасників.