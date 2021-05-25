Українських журналістів, правозахисників та активістів закликали утриматись від поїздок до Білорусі

Деталі

Так, міністри засудили порушення владою Республіки Білорусь прав і свобод представників медіасфери.

Зі слів урядовців, узурпуючи білоруський інформаційний простір, Мінськ “умисно і безпринципно намагається встановити тотальний інформаційний контроль і наповнювати його виключно провладною пропагандою, чому не може бути місця в сучасному світі”.

Цитата

“З огляду на загрозу та непередбачуваність дій влади Білорусі закликаємо українських журналістів, представників правозахисних організацій, громадських активістів утриматись від поїздок до цієї країни”, — сказано в заяві.

Додамо

Міністри також звернулись із вимогою до білоруської влади негайно звільнити Романа Протасевича та інших політичних в’язнів, припинити репресії проти незалежних засобів масової інформації та відновити повагу до прав і свобод людини.

Контекст

Романа Протасєвіча затримали 23 травня, у неділю, близько 15-ї години дня. Літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування.

Крім колишнього головного редактора NEXTA, на борту літака перебувала також дівчина Романа — громадянка Росії Софія, яку теж затримали.

Пізніше стало відомо, що команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко.

Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляла, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, в результаті чого літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасєвіча відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

Увечері 24 травня, в мережі з’явилося перше звернення білоруського журналіста Романа Протасєвіча після його затримання в аеропорту Мінська.



Затриманий стверджує, що не має проблем зі здоров’ям, правоохоронці з ним максимально коректні.

Також в Міністерстві внутрішніх справ Білорусі зробили заяву про місце перебування затриманого журналіста Романа Протасєвіча.



Як зазначено в повідомленні в Telegram-каналі прес-секретаря силового відомства, затриманий перебуває в СІЗО № 1 і на здоров’я не скаржиться.