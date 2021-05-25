Украинских журналистов, правозащитников и активистов призвали воздержаться от поездок в Беларусь

Детали

Так, министры осудили нарушения властями Республики Беларусь прав и свобод представителей медиасферы.

По словам чиновников, узурпируя белорусское информационное пространство, Минск "умышленно и беспринципно пытается установить тотальный информационный контроль и наполнять его исключительно провластной пропагандой, чему не может быть места в современном мире".

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"Учитывая угрозу и непредсказуемость действий власти Беларуси призываем украинских журналистов, представителей правозащитных организаций, общественных активистов воздержаться от поездок в эту страну", - говорится в заявлении.

Добавим

Министры также обратились с требованием к белорусским властям немедленно освободить Романа Протасевича и других политических заключенных, прекратить репрессии против независимых средств массовой информации и восстановить уважение к правам и свободам человека.

Контекст

Романа Протасевича задержали 23 мая, в воскресенье, около 15 часов дня. Самолет авиакомпании Ryanair Афины - Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании.

Кроме бывшего главного редактора NEXTA, на борту самолета находилась также девушка Романа - гражданка России София, которую тоже задержали.

Позже стало известно, что команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко.

Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был сначала приземлиться самолет, сообщала, что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, в результате чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.

Вечером 24 мая, в сети появилось первое обращение белорусского журналиста Романа Протасевича после его задержания в аэропорту Минска.



Задержанный утверждает, что не имеет проблем со здоровьем, правоохранители с ним максимально корректны.

Также в Министерстве внутренних дел Беларуси сделали заявление о местонахождении задержанного журналиста Романа Протасевича.



Как говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-секретаря силового ведомства, задержанный находится в СИЗО № 1 и на здоровье не жалуется.