Українські моряки відстрілювались під час захоплення суден
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Українські моряки відстрілювались час обстрілу російськими кораблями українських катерів. Про це у Facebook повідомив радник Президента України Юрій Бірюков, передає УНН.
“Пункт 1.Наші не вели себе як зайчики, відстрілювалися. Але пропорція 2 до 10. Пункт 2. Одне судно не захоплене, але заблоковане з усіх боків. На штурм не пішла, причина — дивись пункт 1”, — йдеться у повідомлені.
Як повідомляв УНН, під час обстрілу російськими кораблями українських катерів 6 українських військовослужбовців зазнали поранення.
Пізніше стало відомо, що Російська Федерація захопила два українські військові катери.
Зі свого боку, ФСБ підтвердила, що кораблі ВМФ України затримані, поранені госпіталізовані.
Крім того, стало відомо, що весь склад Військово-морських сил України підняли по тривозі.