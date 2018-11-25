Украинские моряки отстреливались во время захвата судов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Украинские моряки отстреливались время обстрела российскими кораблями украинских катеров. Об этом в Facebook сообщил советник Президента Украины Юрий Бирюков, передает УНН.
“Пункт 1.Наши не вели себя как зайчики, отстреливались. Но пропорция 2 до 10. Пункт 2. Одно судно не захвачено, но заблокировано со всех сторон. На штурм не пошла, причина — смотри пункт 1”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, во время обстрела российскими кораблями украинских катеров 6 украинских военнослужащих получили ранения.
Позже стало известно, что Российская Федерация захватила два украинских военных катера.
Со своей стороны, ФСБ подтвердила, что корабли ВМФ Украины задержаны, раненые госпитализированы.
Кроме того, стало известно, что весь состав Военно-морских сил Украины подняли по тревоге.