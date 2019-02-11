Українські каратисти вибороли кілька медалей юніорського ЧЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. В Ольборгу (Данія) пройшов 46-й чемпіонат Європи з карате серед кадетів, юніорів та молоді (U 21). Українські спортсмени здобули три нагороди (1 "срібло", 2 "бронзи") та посіли 21-е місце в загальному заліку, повідомляє УНН з посиланням на Українську федерацію карате.
"Срібло" в скарбничці нашої збірної на рахунку Валентини Найди (U-21, -67 кг), бронзові медалі вибороли юніори – Оксана Базелюк (-59 кг) та Андрій Заплітний (-76 кг).
Перші нагороди в скарбничку збірної України принесли саме юніори. Спочатку медаль здобула Оксана Базелюк. Вона послідовно перемогла суперниць з Шотландії (6:1), Англії (4:2), Німеччини (1:0), але у півфіналі поступилася майбутній чемпіонці Анні Чернишовій з Росії (1:5). У бронзовому фіналі Оксана здолала польку Магдалену Годлевську – 2:1.
Андрій Заплітний переміг суперників з Фінляндії (5:0), Косова (2:2), Люксембургу (1:0), Угорщини (1:0). У півфіналі Заплітний програв майбутньому віце-чемпіону Іліасі Уніфі з Бельгії (0:3). А в бронзовому фіналі завдав поразки боснійцю Недіму Сувалії (1:0). Таким чином, чернівецький юніор подовжив серію вдалих виступів, яку він розпочав у грудні 2018 року перемогою на етапі Молодіжної Прем’єр Ліги у Венеції, а потім – подовжив "золотом" та "бронзою" на Гран-прі Хорватії 2019 в січні.
Бронзовий призер Євро-2016 в кадетах Валентин Найда послідовно переміг суперників з Литви (6:0), Люксембургу (2:0), Білорусі (2:0), Італії (1:0) та дістався фіналу, де його зупинив турок Муратджан Деніз (0:2).
Також відзначимо 5-е місце Максима Касаткіна (кадети, - 63 кг), сьомі місця Ярослава Федорова (кадети, ката), Еліни Сєлємєнєвої (кадети, -54 кг), Івана Авраменка (кадети, 70+ кг).
Зауважимо, що 2016 року збірна України на чемпіонаті Європи в Лімасолі (Кіпр) здобула 8 медалей, а в 2017-му в Софії – 6, обидва рази посівши 6-е загальнокомандне місце.
Нагадаємо, українці вибороли 56 медалей на Кубку Європи з карате.