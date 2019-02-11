Українські каратисти вибороли кілька медалей юніорського ЧЄ

КИЇВ. 11 лютого. УНН. В Ольборгу (Данія) пройшов 46-й чемпіонат Європи з карате серед кадетів, юніорів та молоді (U 21). Українські спортсмени здобули три нагороди (1 "срібло", 2 "бронзи") та посіли 21-е місце в загальному заліку, повідомляє УНН з посиланням на Українську федерацію карате.