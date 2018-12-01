Українці вибороли 56 медалей на Кубку Європи з карате
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. У місті Кишинів (Молдова) відбувся Кубок Європи серед юнаків та юніорів із кіокушин карате. Про це інформує Спортивний комітет України, передає УНН.
У підсумку збірна України посіла друге загальнокомандне місце, виборовши 56 медалей (10 “золотих”, 15 “срібних” та 31 “бронзову”).
Право на володіння континентальним кубком вибороли Глуховська Єва (Одеська обл.), Федорчук Анастасія (Дніпропетровська обл.), Кравченко Станіслав (Миколаївська обл.), Шибко Данило (Одеська обл.), Черепко Катерина (Одеська обл.), Юренко Микита (Миколаївська обл.), Ємельянова Катерина (Запорізька обл.), Пеліх Михайло (Харківська обл), Нечаєнко Микита (Миколаївська обл.), Федорчук Анастасія (Дніпропетровська обл.).
Відзначимо, що перше загальнокомандне місце посіла збірна Росії, а третє — збірна Польщі.
Окрім того додамо, загалом у змаганнях взяли участь понад півтисячі спортсменів з 20 країн, а Україну представляли 98 спортсменів.