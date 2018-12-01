Украинцы завоевали 56 медалей на Кубке Европы по каратэ

В итоге сборная Украины заняла второе общекомандное место, завоевав 56 медалей (10 “золотых”, 15 “серебряных” и 31 “бронзовую”).

Право на владение континентальным кубком завоевали Глуховская Ева (Одесская обл.), Федорчук Анастасия (Днепропетровская обл.), Кравченко Станислав (Николаевская обл.), Шибко Даниил (Одесская обл.), Черепко Екатерина (Одесская обл.), Юренко Никита (Николаевская обл.), Емельянова Екатерина (Запорожская обл.), Пелих Михаил (Харьковская обл), Нечаенко Никита (Николаевская обл.), Федорчук Анастасия (Днепропетровская обл.).

Отметим, что первое общекомандное место заняла сборная России, а третье — сборная Польши.

Кроме того добавим, всего в соревнованиях приняли участие более полутысячи спортсменов из 20 стран, а Украину представляли 98 спортсменов.