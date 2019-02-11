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Украинские каратисты завоевали несколько медалей юниорского ЧЕ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 февраля. УНН. В Ольборге (Дания) прошел 46-й чемпионат Европы по каратэ среди кадетов, юниоров и молодежи (U 21). Украинские спортсмены завоевали три награды (1 "серебро", 2 "бронзы") и заняли двадцать первое место в общем зачете, сообщает УНН со ссылкой на Украинскую федерацию каратэ.

"Серебро" в копилке нашей сборной на счету Валентины Найды (U-21 -67 кг), бронзовые медали завоевали юниоры - Оксана Базелюк (-59 кг) и Андрей Заплитный (-76 кг).

Первые награды в копилку сборной Украины принесли именно юниоры. Сначала медаль получила Оксана Базелюк. Она последовательно победила соперниц из Шотландии (6:1), Англии (4:2), Германии (1:0), но в полуфинале уступила будущей чемпионке Анне Чернышевой из России (1:5). В бронзовом финале Оксана одолела польку Магдалену Годлевскую - 2:1.

Андрей Заплитный победил соперников из Финляндии (5:0), Косово (2:2), Люксембурга (1:0), Венгрии (1:0). В полуфинале Заплитный проиграл будущему вице-чемпиону Илиаси Унифи из Бельгии (0: 3). А в бронзовом финале нанес поражение боснийцу Недиму Сувалии (1:0). Таким образом, черновицкий юниор продлил серию удачных выступлений, которую он начал в декабре 2018 года победой на этапе Молодежной Премьер Лиги в Венеции, а затем - продлил "золотом" и "бронзой" на Гран-при Хорватии 2019 в январе.

Бронзовый призер Евро-2016 в кадетах Валентин Найда последовательно победил соперников из Литвы (6:0), Люксембурга (2:0), Беларуси (2:0), Италии (1:0) и добрался до финала, где его остановил турок Муратджан Дениз (0:2).

Также отметим пятое место Максима Касаткина (кадеты - 63 кг), седьмые места Ярослава Федорова (кадеты, ката), Элины Селеменевой (кадеты - 54 кг), Ивана Авраменко (кадеты, 70+ кг).

Отметим, что в 2016 сборная Украины на чемпионате Европы в Лимассоле (Кипр) получила 8 медалей, а в 2017-м в Софии - 6, оба раза заняв шестое общекомандное место.

Напомним, украинцы завоевали 56 медалей на Кубке Европы по каратэ.

Украинские Национальные Новости

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