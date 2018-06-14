Українка Килипко стала тріумфаторкою легкоатлетичного турніру у Фінляндії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Фінляндія приймала традиційний міжнародний легкоатлетичний турнір Espoo Games. Одна з дисциплін завершилася перемогою українки. Про це інформує Федерація легкої атлетики України, передає УНН.
Рекордсменка України і бронзовий призер чемпіонату Європи у приміщенні Марина Килипко виграла змагання зі стрибків з жердиною. Вона з другої спроби подолала 4,35 метрів. 4,45 цього разу не підкорилися. Другою стала відома фінська спортсменка, медалістка юніорських чемпіонатів світу і Європи Вільма Мурто (4,25 м).
Зазначається, що Катерина Климюк спробувала себе у ролі пейсмейкера на дистанції 800 метрів, де перемогла полька Анна Сабат (2:03,39 хв).
Як повідомляв УНН, Килипко було визнано найкращою легкоатлеткою України у лютому місяці.