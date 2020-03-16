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Україна закачала у ПСГ ще 14 млн куб. м газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 14 березня збільшився до 15,845 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ТОВ "Оператор ГТС України".

За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 14,31 млн куб. м газу.

З ПСГ України протягом доби відібрано 0,01 млн куб. м газу.

При цьому в даних за 14 березня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 28,03 млн куб. м, з Угорщини - 7,25 млн куб. м, з Польщі - 932 тис. куб. м газу.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8550 грн за тис. куб. м, з травня її почали зменшувати. За даними Нафтогазу, у лютому 2020 року оптова ціна на газ для населення становитиме 3950 грн за тис. куб. м (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування). Це на 15% менше, ніж у січні.

Нагадаємо, транзит газу Україною у січні-лютому скоротився на половину.

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