Україна за рік провела 88 міжнародних спортивних змагань
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Протягом минулого року Україна провела 88 міжнародних спортивних змагань, окрім того, держава профінансувала 136 проектів з розвитку спортивної інфраструктури. Відповідні дані презентував Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Провели 88 міжнародних змагань. Профінансували 136 проектів з розвитку спортивної інфраструктури в регіонах (1,9 млрд грн – ред.). Ще 150 млн грн виділили на будівництво та реконструкцію палаців спорту. Відкрито 3 нових державних Центри олімпійської підготовки", - зазначив Прем’єр.
При цьому він додав, що минулого року було розпочато будівництво спорткомплексу у Рівненській області, палацу спорту у Хмельницькому, а НСК "Олімпійський" приведений до стандартів УЕФА.
Нагадаємо, на ХІV зимовому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі, який з 9 по 16 лютого відбудеться в Сараєво та Східному Сараєво (Боснія та Герцеговина), Україну представлятимуть 22 спортсмени.