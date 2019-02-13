Украина за год провела 88 международных спортивных соревнований
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В течение прошлого года Украина провела 88 международных спортивных соревнований, кроме того, государство профинансировало 136 проектов по развитию спортивной инфраструктуры. Соответствующие данные представил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Провели 88 международных соревнований. Профинансировали 136 проектов по развитию спортивной инфраструктуры в регионах (1,9 млрд грн - ред.). Еще 150 млн грн выделили на строительство и реконструкцию дворцов спорта. Открыто 3 новых государственных Центра олимпийской подготовки", - отметил Премьер.
При этом он добавил, что в прошлом году было начато строительство спорткомплекса в Ровенской области, дворца спорта в Хмельницком, а НСК "Олимпийский" приведен к стандартам УЕФА.
Напомним, в ХІV зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале, который с 9 по 16 февраля состоится в Сараево и Восточном Сараево (Босния и Герцеговина), Украину будут представлять 22 спортсмена.