Україна визначилася з оператором закупівлі вакцини від коронавірусу

“Наразі питання доступу громадян України до вакцини проти COVID-19 є пріоритетом у нашій діяльності, адже масове щеплення населення є найефективнішим методом боротьби з коронавірусною інфекцією. Активна робота у цьому напрямку триває вже декілька місяців. Активно ми почали працювати вже в серпні і з глобальною ініціативою COVAX і виробниками вакцин, які у той час ще знаходилися на різних стадіях клінічних випробувань, і переговори щодо поставок вакцин, вони знаходяться у дуже активній фазі”, — зазначив він.

За його словами, вже досягнуто повної домовленості з глобальною ініціативою COVAX.

“Мною підписані всі технічні документи щодо поставки вакцин в Україну, зараз досягнуто домовленість по 8 млн доз вакцин, які ми повинні почати отримувати вже у наступному році наприкінці першого-початку другого кварталу. Вони будуть йти траншами. Перший транш, який ми очікуємо, - це 1,2 млн доз вакцини, окрім того ми відпрацьовуємо щодо збільшення цієї квоти з 8 млн до 16 млн доз”, — повідомив Степанов.

Міністр наголосив, що також МОЗ співпрацює з іншими виробниками вакцин.

“Ці перемовини ми ведемо безпосередньо з керівництвом цих світових компаній, з власниками цих компаній. Основне питання зараз — це терміни постачання вакцини, які будуть закладені у контракті, ми намагаємося, щоб вакцини були якомога раніше були поставлені в Україну, і щоб розпочати весь цей процес, ми почали вже в лютому наступного року... Ми чітко визначили, що в нас оператором, який буде виконувати цю технічну функцію щодо закупівлі і доставки вакцин, буде підпорядковане нам підприємство ДП "Медичні закупівлі“, яке повинно технічного виконати цю функцію щодо закупівлі вакцин”, — підсумував він.

Нагадаємо, влітку цього року у Міністерстві охорони здоров’я виникли питання до державного підприємства “Медичні закупівлі України”, зокрема, щодо доцільності оренди офісу на вулиці Хрещатик за 1 млн грн на рік. Також У МОЗ заявили, що ДП надсилає їм технічні характеристики канцтоварів замість ліків, поставило на склади 79 тис. респіраторів замість 1,2 млн законтрактованих і маніпулює економією стосовно власних цифр.

Також повідомлялося, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення про зміну процесу держзакупівель медичних товарів і послуг, фактично усунувши керівництво ДП “Медичні закупівлі України” від ухвалення рішень щодо держзакупівель, передавши ці повноваження Міністерству охорони здоров’я.

Як раніше повідомлялося в УНН, Україна може безкоштовно отримати додаткові 8 млн доз вакцини від COVID-19 в межах ініціативи COVAX на додачу до вже гарантованих восьми мільйонів.

Так, в Україні затвердили план вакцинації від COVID-19, згідно з яким Україна потребує 40 млн доз вакцин від COVID-19, щоб вакцинувати 23 млн громадян.