Україна визначилася з оператором закупівлі вакцини від коронавірусу

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 59549 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 45372 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 50509 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 59778 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 82507 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 116273 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 201178 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 212900 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 184213 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 174197 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.7м/с
66%
Популярнi новини

Удари по Харкову: росія змінює тактику, щоб залякати місто - Терехов

10 квітня, 08:14 • 36469 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 53464 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 87660 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10 квітня, 10:59 • 59852 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 69791 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 59539 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 71624 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 238320 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 265906 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 351482 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 14478 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 14651 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 17557 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 18586 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 88795 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Україна визначилася з оператором закупівлі вакцини від коронавірусу

Київ • УНН

 • 21981 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Державне підприємство “Медичні закупівлі”, що підпорядковане Міністерству охорони здоров’я, буде займатися закупівлею та доставкою вакцини від COVID-19 в Україну. При цьому за ініціативою COVAX поставки в Україну мають початися наприкінці першого - на початку другого кварталу 2021 року, перший транш - 1,2 млн доз. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

Україна визначилася з оператором закупівлі вакцини від коронавірусу

“Наразі питання доступу громадян України до вакцини проти COVID-19 є пріоритетом у нашій діяльності, адже масове щеплення населення є найефективнішим методом боротьби з коронавірусною інфекцією. Активна робота у цьому напрямку триває вже декілька місяців. Активно ми почали працювати вже в серпні і з глобальною ініціативою COVAX і виробниками вакцин, які у той час ще знаходилися на різних стадіях клінічних випробувань, і переговори щодо поставок вакцин, вони знаходяться у дуже активній фазі”, — зазначив він.

За його словами, вже досягнуто повної домовленості з глобальною ініціативою COVAX.

“Мною підписані всі технічні документи щодо поставки вакцин в Україну, зараз досягнуто домовленість по 8 млн доз вакцин, які ми повинні почати отримувати вже у наступному році наприкінці першого-початку другого кварталу. Вони будуть йти траншами. Перший транш, який ми очікуємо, - це 1,2 млн доз вакцини, окрім того ми відпрацьовуємо щодо збільшення цієї квоти з 8 млн до 16 млн доз”, — повідомив Степанов.

Міністр наголосив, що також МОЗ співпрацює з іншими виробниками вакцин.

“Ці перемовини ми ведемо безпосередньо з керівництвом цих світових компаній, з власниками цих компаній. Основне питання зараз — це терміни постачання вакцини, які будуть закладені у контракті, ми намагаємося, щоб вакцини були якомога раніше були поставлені в Україну, і щоб розпочати весь цей процес, ми почали вже в лютому наступного року... Ми чітко визначили, що в нас оператором, який буде виконувати цю технічну функцію щодо закупівлі і доставки вакцин, буде підпорядковане нам підприємство ДП "Медичні закупівлі“, яке повинно технічного виконати цю функцію щодо закупівлі вакцин”, — підсумував він.

Нагадаємо, влітку цього року у Міністерстві охорони здоров’я виникли питання до державного підприємства “Медичні закупівлі України”, зокрема, щодо доцільності оренди офісу на вулиці Хрещатик за 1 млн грн на рік. Також У МОЗ заявили, що ДП надсилає їм технічні характеристики канцтоварів замість ліків, поставило на склади 79 тис. респіраторів замість 1,2 млн законтрактованих і маніпулює економією стосовно власних цифр. 

Також повідомлялося, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення про зміну процесу держзакупівель медичних товарів і послуг, фактично усунувши керівництво ДП “Медичні закупівлі України” від ухвалення рішень щодо держзакупівель, передавши ці повноваження Міністерству охорони здоров’я. 

Як раніше повідомлялося в УНН, Україна може безкоштовно отримати додаткові 8 млн доз вакцини від COVID-19 в межах ініціативи COVAX на додачу до вже гарантованих восьми мільйонів. 

Так, в Україні затвердили план вакцинації від COVID-19, згідно з яким Україна потребує 40 млн доз вакцин від COVID-19, щоб вакцинувати 23 млн громадян

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$62.93
Bitcoin
$78,739.90
S&P 500
$5,203.84
Tesla
$244.85
Газ TTF
$33.33
Золото
$3,175.11
Ethereum
$1,496.16