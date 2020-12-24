Украина определилась с оператором закупки вакцины от коронавируса

"Сейчас вопрос доступа граждан Украины к вакцине против COVID-19 является приоритетом в нашей деятельности, ведь массовая прививка населения является самым эффективным методом борьбы с коронавирусной инфекцией. Активная работа в этом направлении продолжается уже несколько месяцев. Активно мы начали работать уже в августе и с глобальной инициативой COVAX, и производителями вакцин, которые в то время еще находились на разных стадиях клинических испытаний, и переговоры по поставкам вакцин, они находятся в очень активной фазе", - отметил он.

По его словам, уже достигнута полная договоренность с глобальной инициативой COVAX.

"Мною подписаны все технические документы по поставке вакцин в Украину, сейчас достигнута договоренность по 8 млн доз вакцин, которые мы должны начать получать уже в следующем году в конце первого - начале второго квартала. Они будут идти траншами. Первый транш, который мы ожидаем, - это 1,2 млн доз вакцины, кроме того мы отрабатываем по увеличению этой квоты с 8 млн до 16 млн доз", - сообщил Степанов.

Министр подчеркнул, что также Минздрав сотрудничает с другими производителями вакцин.

"Эти переговоры мы ведем непосредственно с руководством этих мировых компаний, с владельцами этих компаний. Основной вопрос сейчас - это сроки поставки вакцины, которые будут заложены в контракте, мы стараемся, чтобы вакцины были как можно раньше поставлены в Украину, и чтобы начать весь этот процесс, мы начали уже в феврале следующего года... Мы четко определили, что у нас оператором, который будет выполнять эту техническую функцию по закупке и доставке вакцин, будет подчиненное нам предприятие ГП "Медицинские закупки", которое должно технического выполнить эту функцию по закупке вакцин", - подытожил он.

Напомним, летом этого года в Министерстве здравоохранения возникли вопросы к государственному предприятию "Медицинские закупки Украины", в частности, о целесообразности аренды офиса на улице Крещатик за 1 млн грн в год. Также в Минздраве заявили, что ГП посылает им технические характеристики канцтоваров вместо лекарств, поставило на склады 79 тыс. респираторов вместо 1,2 млн законтрактованных и манипулирует экономией относительно собственных цифр.

Также сообщалось, что Кабинет министров Украины принял решение об изменении процесса госзакупок медицинских товаров и услуг, фактически устранив руководство ГП "Медицинские закупки Украины" от принятия решений по госзакупкам, передав эти полномочия Министерству здравоохранения.

Как ранее сообщалось в УНН, Украина может бесплатно получить дополнительные 8 млн доз вакцины от COVID-19 в рамках инициативы COVAX в дополнение к уже гарантированным восьми миллионам.

Так, в Украине утвердили план вакцинации от COVID-19, согласно которому Украина нуждается в 40 млн доз вакцин от COVID-19, чтобы вакцинировать 23 млн граждан.