Україна та Японія обговорили співпрацю у сфері кібербезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Україна та Японія провели консультації з кібербезпеки та обговорили двосторонню співпрацю у цій сфері. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Апарату РНБО України.
"23 січня 2020 року Україна та Японія провели консультації з кібербезпеки. Під час другого туру консультацій, які тривають 23 січня у місті Токіо, сторони обговорили практичні аспекти двосторонньої співпраці України та Японії у сфері кібербезпеки", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, сторони зробили огляд національних стратегій з кібербезпеки та обговорення останніх інцидентів у кіберпросторі.
"Це вже другий раунд українсько-японських консультацій з кібербезпеки. Така двостороння співпраця сьогодні дає нам можливість побудувати більш чіткий план подальшого руху у напрямі покращення систем та заходів з реагування на майбутні загрози", - зазначив заступник Секретаря РНБО України Сергій Демедюк.
За інформацією РНБО, сторони домовилися про взаємодію компетентних органів двох держав щодо побудови відкритого, операційно-сумісного, надійного та безпечного кіберпростору.
Нагадаємо, комітет з питань цифрової трансформації рекомендував Верховній Раді України провести парламентські слухання щодо стану кібербезпеки в Україні та розробити нову стратегію на 2020-2025 роки.