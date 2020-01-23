Украина и Япония обсудили сотрудничество в сфере кибербезопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Украина и Япония провели консультации по кибербезопасности и обсудили двустороннее сотрудничество в этой сфере. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба Аппарата СНБО Украины.
"23 января 2020 года Украина и Япония провели консультации по кибербезопасности. Во время второго тура консультаций, которые продолжаются 23 января в городе Токио, стороны обсудили практические аспекты двустороннего сотрудничества Украины и Японии в сфере кибербезопасности", - говорится в сообщении.
Кроме того, стороны сделали обзор национальных стратегий по кибербезопасности и обсуждения последних инцидентов в киберпространстве.
"Это уже второй раунд украинского-японских консультаций по кибербезопасности. Такое двустороннее сотрудничество сегодня дает нам возможность построить более четкий план дальнейшего движения в направлении улучшения систем и мероприятий по реагированию на будущие угрозы", - отметил заместитель Секретаря СНБО Украины Сергей Демедюк.
По информации СНБО, стороны договорились о взаимодействии компетентных органов двух государств по построению открытого, операционно-совместимого, надежного и безопасного киберпространства.
Напомним, комитет по вопросам цифровой трансформации рекомендовал Верховной Раде Украины провести парламентские слушания о состоянии кибербезопасности в Украине и разработать новую стратегию на 2020-2025 годы.