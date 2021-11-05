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Україна розпочне імпорт електроенергії з Білорусі з 6 листопада

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Комерційне постачання електроенергії з Білорусі в Україні відновиться завтра, 6 листопада. Потужність становитиме 5 МВт протягом дня. Про це УНН повідомляє з посиланням на сайт Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E).

Україна розпочне імпорт електроенергії з Білорусі з 6 листопада

Так, поставки відбуватимуться за рівним графіком, без перерв. Збільшення чи зменшення потужності з 00:00 6 листопада до 23:00 суботи.

Доповнення

У Білорусі заявили, що відновили постачання електроенергії в Україну.

В “Укренерго” заявили, що постачання електроенергії з Білорусі здійснювалося 2 листопада в рамках договору через ситуацію на енергоблоках теплових електростанцій. Орієнтовний обсяг аварійної допомоги складає близько 3 500 МВт·год.

Контекст

25 жовтня стало відомо, що Укренерго скасувало аукціон на імпорт електроенергії з РФ і Білорусі через рішення суду за позовом “ДТЕК Західенерго”. Можливість відновлення імпорту з цих країн повинна з’явитися з 1 листопада.

Так, 26 травня НКРЕКП схвалило заборону на імпорт електроенергії з Білорусі та Російської Федерації до 1 жовтня 2021 року.

Пізніше його продовжили ще на місяць.

На тлі можливості відновлення імпорту електроенергії з РФ і Білорусі 1 листопада, днями відбувся місячний аукціон на доступ до міждержавних перетинів, однак, за резервною процедурою.

А вже 30 жовтня Укренерго повідомило, що відновить електронні аукціони на доступ до міждержавних електромереж, що може дозволити в тому числі імпорт електроенергії з Білорусі та РФ — після рішення ОАСК, скасував відповідну заборону.

Це відбувається на тлі невиконання плану накопичення вугілля на ТЕС для виробництва електроенергії в Україні.

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