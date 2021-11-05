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Украина начнет импорт электроэнергии с Беларуси с 6 ноября

Киев • УНН

 • 18490 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Коммерческие поставки электроэнергии из Беларуси в Украину возобновится завтра, 6 ноября. Мощность составит 5 МВт в течение дня. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Украина начнет импорт электроэнергии с Беларуси с 6 ноября

Так, поставки будут происходить по равному графику, без перерывов. Увеличение или уменьшение мощности с 00:00 6 ноября до 23:00 субботы.

Дополнение

В Беларуси заявили, что возобновили поставки электроэнергии в Украину.

В "Укрэнерго" заявили, что поставка электроэнергии из Беларуси осуществлялась 2 ноября в рамках договора из-за ситуации на энергоблоках тепловых электростанций. Ориентировочный объем аварийной помощи составляет около 3 500 МВт·ч.

Контекст

25 Октября стало известно, что Укрэнерго отменило аукцион на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси из-за решения суда по иску “ДТЭК Западэнерго”. Возможность возобновления импорта из этих стран должна появиться с 1 ноября.

Так, 26 мая НКРЕКП одобрило запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и Российской Федерации до 1 октября 2021 года.

Позже его продлили еще на месяц.

На фоне восстановления импорта электроэнергии из РФ и Беларуси 1 ноября, на днях состоялся месячный аукцион на доступ к межгосударственным сечениям, однако, по резервной процедуре.

А уже 30 октября Укрэнерго сообщило, что восстановит электронные аукционы на доступ к межгосударственным электросетям, что может позволить в том числе импорт электроэнергии из Беларуси и РФ — после решения ОАСК отменил соответствующий запрет.

Это происходит на фоне невыполнения плана накопления угля на ТЭС для производства электроэнергии в Украине.

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