Україна має рухатись шляхом євроінтеграції за будь-якого уряду - віце-прем’єр
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Україна має рухатись шляхом євроінтеграції та євроатлантичної інтеграції за будь-якого уряду. Про це у себе в Facebook написав віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, передає УНН.
"Я поважаю рішення Олексія Гончарука. Це були 4,5 місяці, за які я вдячний президенту Володимир Зеленський, парламенту і прем’єру. У складі команди я робив і станом на зараз роблю все, щоб країна змінювалася на краще, отримувала ще більше міжнародної підтримки і рухалася вперед. Це було прикольно і важливо. Але життя буремне. Особливо політичне", - написав Кулеба.
Він заявив, що наразі має "відчуття потягу, що за чотири місяці набрав швидкість, а тепер вимушений гальмувати; та питання не в особистостях, а в системі".
"За будь-якого уряду Україна має рухатися шляхом європейської та євроатлантичної інтеграції і розвитку глибоких відносин з США, Китаєм, Індією та іншими важливими партнерами", - підкреслив віце-прем’єр.
Нагадаємо, 17 січня Прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її Президенту України Володимиру Зеленському з правом внесення у Верховну Раду.
Президент України Володимир Зеленський отримав подане Прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком прохання про відставку. Глава держави розгляне зазначену заяву. Про результати розгляду Офіс Президента України повідомить окремо.
Як повідомляв УНН, у мережі опублікували запис розмови, ймовірно, Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Останній обговорює економічні питання і зазначає, що він "повний профан".
Записи були оприлюдненні перед засіданням фракції партії "Слуга народу", під час якої мали обговорюватися кадрові питання та, зокрема, "захмарні" зарплати окремих міністрів та їхніх заступників. Гончарук на засідання фракції не прийшов. За неофіційною інформацією, він поїхав до Офісу Президента. Після чого з’явилася інформація, що Прем’єр написав заяву про відставку з посади, однак, цю інформацію спростували у пресслужбі Кабміну.
Також нагадаємо, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук через більш ніж півдоби після появи перших "зливів" з аудіозаписами нарад членів уряду та представників НБУ відреагував на їхню появу та заявив, що і надалі працюватиме над тим, щоб "кожен українець відчув реальні зміни".